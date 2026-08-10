Биржевая цена на алюминий поднялась выше $3,3 тысячи

Составлено ИИ-Ассистентъ

Аналитики Kept прогнозируют рост цен на алюминий до $3,3–3,7 тыс. за тонну во втором-четвертом кварталах 2026 года, что на 3–15% выше котировок первого квартала. Этот прогноз связан с перебоями в поставках алюминия из стран Ближнего Востока и ожидаемым ростом спроса.

Перебои с поставками возникли из-за конфликта между США, Израилем и Ираном, который начался 28 февраля 2026 года, а также из-за перекрытия Ормузского пролива. Эти события привели к повреждениям мощностей и снижению объемов выпуска у ключевых поставщиков металла на Ближнем Востоке, на долю которых приходится 8–9% мирового производства первичного алюминия.

По данным Международного института алюминия (IAI), в апреле 2026 года производство алюминия в странах Персидского залива сократилось на 26,7% к марту, до 10,9 тыс. тонн в сутки, а относительно базового уровня до конфликта падение составило 38%. Восполнить дефицит за счет Китая, крупнейшего производителя, не представляется возможным из-за действующего государственного лимита на производство алюминия в объеме 45 млн тонн в год.