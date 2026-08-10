Главное на рынке недвижимости к утру 10 августа

Группа Wildberries & Russ выкупила у «дочки» ВТБ БМ-банка бывшего офиса ФК «Открытие», узнал «Ъ». Сумма сделки, по оценкам экспертов, могла составить от 7,7 до 13,5 млрд руб. Бизнес-центр площадью 24,4 тыс. кв. м расположен на Летниковской улице возле Павелецкого вокзала. Ранее RWB вела переговоры об аренде офиса. В прошлом году компания выкупила у ВТБ 46,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Легион I» в центре Москвы. Покупая объект, свободный от арендаторов, компания имеет возможность в кратчайшие сроки разместить быстрорастущие направления бизнеса, отмечают опрошенные «Ъ» эксперты.

Почти 50 отечественных и зарубежных брендов решили уйти с российского рынка ритейла или сократить число магазинов по итогам семи месяцев 2026 года, сообщила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По ее словам, из 47 отечественных и зарубежных ритейлеров, которые объявили о пересмотре присутствия на российском рынке, 45% решили оптимизировать количество торговых точек, 36% закрыли всех магазины, 19% приостановили развитие торговой сети, передает «РИА Недвижимость».

Группа «Галс Девелопмент» купил участок с бизнес-центром на улице Наметкина на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе компании. Строение 1980-х годов площадью 8,6 тыс. кв. м располагается по адресу: улица Наметкина, 10А. На участке вместо него компания планирует построить более 47 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Площадка находилась в продаже несколько лет. Ранее ее стоимость оценивали в 2,6 млрд руб., однако на фоне охлаждения спроса сделка, вероятно, прошла с дисконтом. В июле «Галс Девелопмент» приобрел площадку в московском районе Раменки со административным зданием площадью 18,3 тыс. кв. м.

Чистая прибыль девелопера «ПИК» по РСБУ в первой половине 2026 года упала на 91,5% — 35,5 до 3 млрд руб. Одна из основных причин падения —исчезновение дивидендов от других организаций. В январе–июне год к году показатель упал с 23,6 млрд (69% выручки) до 230 тыс. руб. Кроме того, на 97,7% упали доходы от реализации жилья — до 77,7 млн руб. Управленческие расходы «ПИКа» выросли на 12,9% и составили 4,3 млрд руб. Денежный поток от текущей деятельности оказался отрицательным, составив 12,3 млрд руб. Годом ранее показатель был положительным и составлял 103 млрд руб.

Краснодарский девелопер ССК выкупил у бенефициара застройщика «Доннефтестрой» Елены Николаевой компанию ООО СЗ «Доннефтестрой Индустрия». Она выступает застройщиком ЖК «Рядом» на Конгрессной улице в Краснодаре. Проект включает 10 домов на 3 тыс. квартир суммарной площадью 89,61 тыс. кв. м. Общий объем текущего строительства ССК составляет 1,8 млн кв. м. Ростовский «Доннефтестрой» возводит сейчас 2,8 млн кв. м недвижимости.

Инспекция ФНС №20 по Саратовской области обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом застройщика «Самолет-пойма», входящего в структуру девелоперской группы «Самолет». Компания выступает застройщиком ЖК «Речные кварталы» в селе Остров Московской области. Общая площадь комплекса должна составить 1,97 млн кв. м. Партнер девелопера по этому проекту — группа «Рота» Дмитрия Саблина.

Агентство НКР повысило кредитный рейтинг застройщика «Страна Девелопмент» до уровня ВВВ. Решение связано с трендом на активную экспансию и укрепление позиций застройщика в Москве, а также высокими показателями рентабельности и ликвидности компании. Выручка «Страны» по МСФО за 2025 год выросла на 80% и достигла 86,4 млрд руб. При этом чистая прибыль снизилась на 26% — до 5,69 млрд руб. Общая площадь строительства компании — 1,4 млн кв. м. «Страна» реализует проекты в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Москве и Подмосковье.

Девелопер «Самолет» выкупил облигации на 3,1 млрд руб. Инвесторы предъявили к выкупу 63% от общего объема выпуска, который составлял 5 млрд руб. Для оставшихся держателей условия изменились — теперь облигации будут приносить купон 17% годовых до следующей предусмотренной даты оферты или погашения. По словам финансового директора «Самолета» Нины Голубничной, ставку сформировали с учетом текущих реалий долгового рынка и ожиданий постепенного снижения ключевой ставки. Главной финансовой целью компании на 2026 год она назвала оптимизацию и снижение долговой нагрузки.