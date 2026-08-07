Вокзальное настроение

ВТБ (MOEX: VTBR) продолжает избавляться от непрофильных активов на рынке недвижимости. Банк продал бывший офис ФК «Открытие» у Павелецкого вокзала в центре Москвы, стоимость которого могла превысить 13 млрд руб. Новым владельцем стал маркетплейс Wildberries, который ранее намеревался арендовать объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

У бизнес-центра площадью 24,4 тыс. кв. м на Летниковской улице возле Павелецкого вокзала в центре Москвы 4 августа 2026 года сменился владелец, следует из данных сервиса Asseto. В имеющейся у “Ъ” выписке из ЕГРН на объект сказано, что новым владельцем объекта стало ООО РВБ (RWB; управляет маркетплейсом Wildberries). Договор купли-продажи компании заключили в июне этого года. Продавцом выступил БМ-банк (входит в ВТБ), следует из выписки ЕГРН.

В ВТБ сообщили “Ъ”, что банк завершил сделку по продаже бывшего офиса ФК «Открытие» на Летниковской улице. Там не раскрыли сумму сделки и покупателя. В Wildberries отказались от комментариев.

В июне первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что ВТБ продолжает продавать офисные помещения присоединенных банков. Он уточнял, что в июне будет закрыта сделка по продаже бизнес-центра на Летниковской улице, не называя покупателя комплекса. Весной РБК писал, что RWB ведет переговоры с ВТБ о покупке этого актива. Но в самом RWB настаивали, что речь идет только о возможной аренде объекта.

Wildberries — крупнейший в России маркетплейс. Основными владельцами считаются Татьяна Ким и структуры Russ. Оборот RWB в России в 2025 году вырос на 49% год к году, до 6,1 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 68% год к году, до 175 млрд руб.

RWB мог заплатить за офисный центр на Летниковской улице 11–13,5 млрд руб. с учетом НДС, оценивает заместитель руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Артем Соломеннов. Партнер Ricci Дмитрий Антонов считает, что сумма сделки составила около 7,7 млрд руб. Компании требовался офис для размещения своих подразделений: в этом году RWB был в поисках дополнительных площадей в районе Замоскворечья, говорит господин Соломеннов. Он также напоминает, что входящий в группу WB-банк арендовал около 8 тыс. кв. м в бизнес-центре Wall Street неподалеку от Павелецкого вокзала (см. “Ъ” от 21 января). RWB уже разместили своих сотрудников в бизнес-центре на Летниковской улице, по информации гендиректора Remain Дмитрия Клапши.

RWB не только арендует офисы, но и приобретает. Компания в прошлом году выкупила у ВТБ 46,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Легион I» в центре Москвы. Кроме того, группа владеет проектом строительства башни на 231 тыс. кв. м в деловом кластере «Москва-Сити», переезд сотрудников в который планируется в 2031 году.

Покупая объект, свободный от арендаторов, компания имеет возможность в кратчайшие сроки разместить быстрорастущие направления бизнеса, отмечает Артем Соломеннов. Сейчас сложно найти большой объем площадей в построенном и готовом объекте с отделкой, в который можно переехать в короткий срок, напоминает он. С мая 2025 по май 2026 года доля офисных площадей с отделкой в экспозиции Москвы сократилась с 9,9% до 7,7%, следует из подсчетов CORE.XP и West Wind Group. С учетом роста арендных ставок приобретение на торгах существующего объекта с отделкой, даже класса B+, может быть привлекательнее аренды в новом офисном здании, соглашается Дмитрий Антонов.

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Активность бизнеса на офисном рынке серьезно сократилась. По подсчетам IBC Real Estate, в январе—июне 2026 года компании арендовали и выкупили 420 тыс. кв. м офисных площадей в Москве, что на 33% меньше год к году. Арендаторы находятся в процессе оптимизации расходов, а покупатели сейчас часто берут паузу в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки, уточняют консультанты.

Дарья Андрианова