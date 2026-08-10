Электропоездом Ижевск—Казань воспользовалось 712 тысяч человек за 7 месяцев

712,7 тыс. человек воспользовались электропоездом по межрегиональному маршруту Ижевск—Казань в январе—июле. Это на 5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД (филиал РЖД).

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В этом направлении курсируют новые шестивагонные поезда серии «ЭПЗД». Время в пути составляет 5,5 часов. «Из столицы Татарстана они отправляются в 05:19 и 16:54, прибывают в Ижевск в 11:56 и 23:34 соответственно. Из столицы Удмуртии составы отправляются в 07:14 и 17:54, прибывают в Казань в 11:52 и 22:20 соответственно»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что электропоезд получил имя «Тюрагай». В переводе с удмуртского оно означает «жаворонок».

Новые электрички, произведенные в России, запустили в середине мая. Они пришли на замену устаревшим составам, которые курсировали с 2007 года. По словам экс-председателя правительства республики Романа Ефимова, на электричке ежегодно передвигаются 2 млн человек.