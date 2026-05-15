Роман Ефимов: 2 млн пассажиров в год передвигаются на электричке Ижевск—Казань

Более 2 млн пассажиров ежегодно передвигаются на электропоезде по направлению Ижевск—Казань, заявил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в контексте запуска новых шестивагонных электричек. Это, рассказал премьер республики, способствует развитию внутреннего туризма и экономическому сотрудничеству между Удмуртией и Татарстаном.

«А еще — укрепление семейных ценностей. В нашей республике проживают более 60 тыс. татар, у многих из них есть родные и близкие в соседнем регионе»,— добавил господин Ефимов (цитата от пресс-службы главы и правительства Удмуртии).

Роман Ефимов рассказал о традиции давать названия птиц поездам, сравнивая их движение с полетом. Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», на портале «Госуслуги» запущено соответствующее голосование. Среди вариантов — «Тюрагай» (в переводе с удмуртского — жаворонок), «Тури» (журавль) и «Тылобурдо» (просто птица). Оно продлится до 24 мая.

Напомним, на первый рейс новый электропоезд вышел 13 мая. Головные вагоны закупленных электропоездов серии «ЭП3Д» оформлены с использованием национальных символов Удмуртии. Всего было приобретено два шестивагонных состава с оборудованной барной зоной и вагонами для семей с детьми.