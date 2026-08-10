В МИД России отрицают проведение переговоров с Германией по Украине

Россия не вела официальных переговоров с Германией по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Никаких официальных контактов с ФРГ по вопросам украинского урегулирования не было и нет»,— сказал замминистра. По его мнению, «вряд ли они возможны с учетом крайне агрессивной антироссийской риторики и практических шагов германского политического руководства». Он добавил, что неформальные контакты «представителей различных общественных структур» двух стран были и продолжаются.

21 июля азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил о тайных переговорах российских и немецких чиновников в Баку по конфликту на Украине. По его словам, со стороны России в них участвовали бывший российский премьер-министр Виктор Зубков и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.