Алиев заявил о тайных переговорах России и Германии в Баку

Делегации России и Германии встретились в Баку в середине июля. Власти Азербайджана о переговорах уведомлены не были, а их содержание им неизвестно. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев

Фото: Ebrahim Noroozi / AP Ильхам Алиев

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Представители стран, по его словам, находились в Азербайджане с 12 по 14 июля. Господин Алиев утверждает, что среди переговорщиков были бывший российский премьер-министр Виктор Зубков и председатель Совета при презденте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Ильхам Алиев заверил, что ничего не знает о содержании встречи, поскольку не был на ней. Президент заявил, что если на переговорах обсуждалось мирное урегулирование конфликта России и Украины, то такие контакты он может «только поприветствовать».

В начале июня немецкая газета Die Zeit сообщала об интенсивной подготовке к переговорам с Россией в правительстве Германии. Издание писало, что по этим вопросам канцелярия Фридриха Мерца консультировалась с представителями Франции и Великобритании. О готовности Берлина к контактам с Москвой в том же месяце говорил и сам господин Мерц.