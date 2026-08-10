Алексей Касьянов будет подменять главу аппарата кабмина Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменение в схему распределения обязанностей вице-премьеров в региональном правительстве. Теперь заместителя премьер-министра Алексея Касьянова, ответственного за государственную политику в сфере патриотического воспитания, будет подменять другой вице-премьер Урал Кильсенбаев (сейчас он курирует вопросы культуры и образования).

Кроме того, сам господин Касьянов получит новые полномочия. Если ранее руководитель аппарата кабмина Азамат Абдрахманов единолично курировал «специальный инфраструктурный проект» по участию Башкирии в восстановлении регионов, присоединенных к России осенью 2022 года, то теперь во время его отсутствия за эту сферу будет отвечать Алексей Касьянов.

Бывший руководитель регионального управления СКР, бывший главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов стал вице-премьером 11 февраля. Азамат Абдрахманов с 2019 по 2021 год был главой администрации Ишимбайского района, после чего возглавил аппарат республиканского правительства.

Идэль Гумеров