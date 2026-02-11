Алексей Касьянов назначен вице-премьером Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил бывшего руководителя регионального управления СКР и главного федерального инспектора по республике Алексея Касьянова заместителем премьер-министра. Указ опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, теперь в правительстве Башкирии 10 заместителей председателя (включая первых вице-премьеров). Какие функции возложены на Алексея Касьянова в кабмине, не говорится.

Господин Касьянов был главным федеральным инспектором по Башкирии с марта 2021-го по сентябрь 2025 года. В октябре его сменил экс-начальник управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе Александр Окатьев.

Идэль Гумеров