Министр спорта обсудит тему проведения Универсиады в 2029 году в Екатеринбурге

Всемирные студенческие игры FISU все еще планируется провести в Екатеринбурге — вопрос возвращения права проведения Универсиады в городе в 2029 или 2031 году губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Об этом министр написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дегтярев и Денис Паслер

Фото: Telegram-канал Михаила Дегтярева Михаил Дегтярев и Денис Паслер

Фото: Telegram-канал Михаила Дегтярева

Инициатором обсуждения о проведении мероприятия стал глава региона. « Город готов принять соревнования: необходимая инфраструктура уже создана. Поддержал эту инициативу — вместе с Российским спортивным студенческим союзом будем прорабатывать вопрос проведения Игр в Екатеринбурге с нашими международными коллегами. Аналогичная ситуация с проведением Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем SportAccord на уральской земле. Договоренности от 2019 года можно реализовать в 2027 году»,— сказал господин Дегтярев.

Глава Минспорта также отметил, что более 65% жителей Свердловской области систематически занимаются физкультурой и спортом, уровень обеспеченности спортсооружениями составляет почти 65%.

Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге приняла Международная федерация студенческого спорта в 2019 году — ее собирались провести в 2023 году. К мероприятию были построены Академия волейбола Николая Карполя, Центр художественной гимнастики, Дворцы водных видов спорта и дзюдо, другие объекты. Однако после начала специальной военной операции (СВО) России на территории Украины в 2022 году проведение Универсиады было отложено, а исполнительная дирекция соревнований была уволена в полном составе. Тогда власти Свердловской области решили провести Международный фестиваль университетского спорта.

Ирина Пичурина