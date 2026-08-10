Причиной ЧП на руднике на Камчатке стал взрыв газового баллона
Причиной ЧП на Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона на строительной площадке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.
Пострадали два человека, один погиб. По данным прокуратуры, баллон с пропаном взорвался при сварочных работах. Проверку по факту происшествия проводит Елизовская городская прокуратура. После проверки ведомство оценит соблюдение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Взрыв произошел сегодня утром. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
Асачинское золоторудное месторождение находится в Елизовском районе, в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Этот рудник — одно из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.
Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ), возбуждалось также после инцидента на карьере в Томской области 14 января 2025 года, где в результате неконтролируемого взрыва погибли двое рабочих ООО «Кузбасспецвзрыв». В том случае причиной стала детонация подлежащих уничтожению взрывчатых веществ во время транспортировки, при этом организация «не обеспечила надлежащую подготовку работников к взрывным работам».
В ноябре 2025 года на Камчатке, в 5 км от Агинского золоторудного месторождения, под снежную лавину попали буровики, в результате чего погиб один сотрудник подрядной организации. В июне 2025 года на Бараньевском руднике на Камчатке при обрушении породы погиб проходчик подрядной организации.