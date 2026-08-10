Причиной ЧП на руднике на Камчатке стал взрыв газового баллона

Причиной ЧП на Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона на строительной площадке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Пострадали два человека, один погиб. По данным прокуратуры, баллон с пропаном взорвался при сварочных работах. Проверку по факту происшествия проводит Елизовская городская прокуратура. После проверки ведомство оценит соблюдение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Взрыв произошел сегодня утром. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Асачинское золоторудное месторождение находится в Елизовском районе, в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Этот рудник — одно из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.