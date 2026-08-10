После взрыва на руднике на Камчатке возбуждено уголовное дело

На Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке взорвался баллон, сообщил региональный СКР. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

В прокуратуре уточнили, что при проведении подрядной организацией сварочных работ на стройплощадке взорвался баллон с пропаном. Ведомство также начало проверку. Прокуратура в том числе оценит соблюдение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

ЧП случилось сегодня утром. При взрыве погиб один человек, еще двое находятся в стабильно тяжелом состоянии. Асачинское золоторудное месторождение находится в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Это одно из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.