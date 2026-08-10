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Землетрясение силой 3,8 балла произошло в Свердловской области 6 августа

В Свердловской области днем 6 августа произошло землетрясение, сила которого составила 3,8 балла, следует из информации Казахстанского национального центра данных.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Событие случилось в лесу, который расположен в районах населенных пунктов Калач, Болотовское и Санкино, в 13:45 по местному времени (8:45 UTC).

Напомним, ранее в Свердловской области землетрясение магнитудой 4,1 произошло 8 мая недалеко от Краснотурьинска. Ближайшие к эпицентру населенные пункты — поселки Мирный, Подгарничный и Красный Яр.

Ирина Пичурина

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