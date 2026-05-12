Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано под Краснотурьинском

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 8 мая недалеко от Краснотурьинска (Свердловская область). Ближайшие к эпицентру населенные пункты — поселки Мирный, Подгарничный и Красный Яр. Об этом говорится на сайте Казахстанского национального центра данных.

Событие зафиксировали в 18:06 по местному времени.

В феврале землетрясение магнитудой 3,5 произошло недалеко от поселка Бородинка, примерно в 224 км от Екатеринбурга.

