При взрыве на золотом руднике на Камчатке погиб один человек

На Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке произошел взрыв. Один человек погиб, двое пострадали, заявили «Интерфаксу» в камчатском центре медицины катастроф.

Пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. Решается вопрос об их эвакуации наземным или воздушным транспортом, уточнили в центре. Причина взрыва неизвестна.

Асачинское золоторудное месторождение находится в Елизовском районе, в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.