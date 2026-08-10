Продажи алкоголя в ресторанах России сократились почти вдвое за полугодие
В январе—июне 2026 года продажи алкогольной продукции (без учета пива, сидра, медовухи и т. д.) в сегменте HoReCa (отели, рестораны и кейтеринг) упали на 42,4% год к году, до 818,3 тыс. дал, следует из подсчетов участников алкогольного рынка, с которыми ознакомился “Ъ”. При этом объем продаж алкоголя в магазинах практически не изменился: падение составило всего 0,65%, до 96,7 млн дал.
Наиболее выраженное падение продаж демонстрирует винодельческая продукция, объемы реализации которой упали на 44,8%, до 361 тыс. дал, говорится в подсчетах участников рынка. Продажи напитков крепостью более 9% сократились на 39,78%, до 447,3 тыс. дал.
По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в первом полугодии в ресторанах и барах по всей России число чеков снизилось на 4%, в Москве — на 11%. Средний чек при этом вырос на 8%, до 3,2 тыс. руб., и на 6%, до 4,5 тыс. руб., соответственно. Доля алкоголя в чеке в ресторанах по всей России сократилась на 4 процентных пункта (п. п.) год к году, до 37%. В Москве падение составило 5 п. п., до 32%, уточняют аналитики компании.
Подробнее — в материале «Ъ» «Общепит снижает градус».
В январе—марте 2026 года количество чеков в ресторанах и барах по всей России сократилось на 3% год к году, при этом в Москве снижение составило 12%, а в Санкт-Петербурге — 8%, по данным сервиса «Чек Индекс» «Платформы ОФД». Это привело к волне закрытий заведений в городах-миллионниках, где их общее количество снизилось на 2–11%. Сокращение потребительской активности и падение реальных доходов населения, начавшееся летом 2025 года, стали одними из главных причин таких показателей. В то же время цены продолжают расти, что заставляет граждан экономить на расходах.