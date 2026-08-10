Общепит снижает градус

В первой половине 2026 года рестораторы по всей России сократили продажи алкоголя на 42,4%, до 818,3 тыс. дал. Негативная динамика вызвана закрытием заведений, снижением трафика и уменьшением доли алкоголя в чеке. Напитки по ресторанной цене становятся недоступны все большему числу потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года продажи алкогольной продукции (без учета пива, сидра, медовухи и т. д.) в сегменте HoReCa (отели, рестораны и кейтеринг) упали на 42,4% год к году, до 818,3 тыс. дал, следует из подсчетов участников алкогольного рынка, с которыми ознакомился “Ъ”. При этом объем продаж алкоголя в магазинах практически не изменился: падение составило всего 0,65%, до 96,7 млн дал.

Наиболее выраженное падение продаж демонстрирует винодельческая продукция, объемы реализации которой упали на 44,8%, до 361 тыс. дал, говорится в подсчетах участников рынка.

Продажи напитков крепостью более 9% сократились на 39,78%, до 447,3 тыс. дал.

Продажи алкоголя в ресторанах действительно просели, в частности из-за снижения трафика, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в январе—июне 2026 года в ресторанах и барах по всей России число чеков снизилось на 4%, в Москве — на 11%. Средний чек при этом вырос на 8%, до 3,2 тыс. руб., и на 6%, до 4,5 тыс. руб., соответственно. Посетители стали экономить и практически не заказывают дорогие позиции, выбирая бюджетные альтернативы, говорит господин Небольсин. Также, по его словам, стало частым явлением приходить на банкеты со своим алкоголем. По подсчетам «Платформы ОФД», в январе—июне 2026 года в ресторанах по всей России доля алкоголя в чеке сократилась на 4 процентных пункта (п. п.) год к году, до 37%. В Москве падение составило 5 п. п., до 32%, уточняют аналитики компании.

Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук также считает, что падение продаж алкоголя в ресторанах — результат кризисных явлений. В ресторанах алкоголь по объективным причинам продается с достаточно большой наценкой, и люди предпочитают меньше употреблять в заведениях, уточняет он. Рестораны всегда закладывают наценку от 200–300% на алкоголь, говорит совладелец «Тигруса» (Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер. Из-за этого гости либо не заказывают спиртное вовсе, либо переходят на менее дорогие позиции — пиво или сидр вместо вина и крепкого алкоголя, добавляет он. При этом россияне не сократили потребление дома, констатирует совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный.

Собеседник “Ъ” из числа крупных производителей алкоголя говорит, что негативная динамика продаж алкогольных напитков в ресторанах также обусловлена массовыми закрытиями заведений.

В марте 2026 года количество ресторанов в российских городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, до 7,2 тыс. точек, кафе — на 6%, до 12,5 тыс., баров — на 11%, до 5,9 тыс., подсчитали в 2ГИС.

На ситуацию также влияют сезонность и локальные особенности, отмечает гендиректор «Винторга» Родион Лукманов (бренды «Ай-Петри», «Советское шампанское», KrimSecco). Так, по его словам, в регионах без выраженного туристического потока падение выручки ресторанов достигало 15–20%. А традиционный рост продаж на юге страны с мая 2026 года показывает низкую динамику из-за снижения турпотока на черноморском побережье, добавляет эксперт.

Кроме того, у молодого поколения снижается спрос на алкоголь, считают в «Платформе ОФД». Поколение зумеров начинает посещать более дорогие рестораны, но пьет алкоголь крайне редко, подтверждает Никита Рогозный. Он отмечает, что при этом растут продажи безалкогольных вин.

На этом фоне рестораторы стали делать ставку на высокомаржинальные блюда и вводят безалкогольные сеты, за счет чего удается сохранять средний чек, говорит директор сетей «Хочу Пури», «Батумико», «Хлеб и Нино», «Сулугули», «Баклажани» Ольга Тарасова. Рестораторам придется и дальше усиливать безалкогольное направление и пересматривать карту напитков в сторону более доступных позиций, чтобы удержать гостя, даже если он не заказывает алкоголь, говорит Хенрик Винтер.

Дарья Андрианова, Владимир Комаров