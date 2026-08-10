Селлеры просят снизить для них комиссии на маркетплейсах

Из-за атак на логистическую инфраструктуру Wildberries селлеры снова подняли вопрос скидок и комиссий на маркетплейсах. В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) в правительство РФ с просьбой рассмотреть меры поддержки российских предпринимателей в связи с атаками БПЛА на объекты онлайн-торговли. Среди предложенных союзом мер — снижение комиссии для пострадавших предпринимателей на срок не менее полугода после возобновления продаж.

В письме СПМ предлагает правительству снизить тарифы как на FBO (когда товар хранится на складе продавца), так и на FBS (товар хранится на складе селлера). Сейчас, по оценке ассоциации, в отдельных категориях тарифы на эти услуги отличаются на 5–15% в зависимости от категории товара. Так, в отдельных категориях комиссия Wildberries может составлять около 43% при продаже со склада маркетплейса и около 48% при продаже со склада селлера.

СПМ также просит власти рассмотреть полный отказ от платформенных скидок, включая скидку постоянного покупателя. По его мнению, использование маркетплейсами возможности смены цены на витрине подталкивает покупателя постоянно перезаказывать выбранный товар, что приводит к повышенной нагрузке на продавца за оплату прямой и обратной логистики.

В Wildberries не считают, что отказ от платформенных скидок положительно повлияет на онлайн-торговлю. Сейчас площадка активно производит выплаты пострадавшим продавцам, поддерживает банковские продукты за счет отсрочки по кредитам и займам WB Банка, рассказали “Ъ” в компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Процент непреодолимой силы».