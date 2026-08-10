В МИД РФ рассказали про подготовку НАТО к наступательным операциям в Арктике
НАТО стремится к наращиванию своего военного присутствия в Арктике и отрабатывает наступательные сценарии в условиях холодного климата. Об этом заявил глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
Глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников
Фото: Министерство иностранных дел России
«(Миссия “Арктический часовой”.— “Ъ”) направлена на сдерживание нашей страны в высоких широтах и наращивание военного присутствия блока в этом регионе»,— сообщил дипломат «Известиям».
Миссия «Арктический часовой» была запущена в феврале этого года. Согласно заявлению штаба НАТО, миссия нацелена на усиление присутствия альянса в Арктике и запустили ее в том числе ради того, чтобы не дать осуществиться планам президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Америке.
В феврале 2026 года НАТО объявило о запуске постоянной миссии «Арктический часовой» для усиления присутствия альянса в Арктике, включая Гренландию. Российское посольство в Дании заявило, что ответ России на эту операцию будет соразмерен. Марк Рютте, генсек альянса, отметил, что десятки тысяч военных и десятки кораблей будут задействованы в учениях в рамках новой миссии.
Эта инициатива НАТО возникла на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах по присоединению Гренландии к США и обострения отношений между Вашингтоном и остальными членами НАТО по этому вопросу. Представители европейских стран альянса воспринимают всерьез высказывания Дональда Трампа об угрозах Гренландии со стороны России и Китая, что является одним из мотивов запуска миссии.
Российский МИД в лице директора департамента европейских проблем Владислава Масленникова считает, что деятельность НАТО в Арктике, включая миссию «Арктический часовой», является провокацией. Он также заявлял, что НАТО готовится к возможному конфликту с Россией, рассматривая её как наиболее значительную и прямую угрозу.