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В МИД РФ рассказали про подготовку НАТО к наступательным операциям в Арктике

НАТО стремится к наращиванию своего военного присутствия в Арктике и отрабатывает наступательные сценарии в условиях холодного климата. Об этом заявил глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников

Глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников

Фото: Министерство иностранных дел России

Глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников

Фото: Министерство иностранных дел России

«(Миссия “Арктический часовой”.— “Ъ”) направлена на сдерживание нашей страны в высоких широтах и наращивание военного присутствия блока в этом регионе»,— сообщил дипломат «Известиям».

Миссия «Арктический часовой» была запущена в феврале этого года. Согласно заявлению штаба НАТО, миссия нацелена на усиление присутствия альянса в Арктике и запустили ее в том числе ради того, чтобы не дать осуществиться планам президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Америке.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В феврале 2026 года НАТО объявило о запуске постоянной миссии «Арктический часовой» для усиления присутствия альянса в Арктике, включая Гренландию. Российское посольство в Дании заявило, что ответ России на эту операцию будет соразмерен. Марк Рютте, генсек альянса, отметил, что десятки тысяч военных и десятки кораблей будут задействованы в учениях в рамках новой миссии.

Эта инициатива НАТО возникла на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах по присоединению Гренландии к США и обострения отношений между Вашингтоном и остальными членами НАТО по этому вопросу. Представители европейских стран альянса воспринимают всерьез высказывания Дональда Трампа об угрозах Гренландии со стороны России и Китая, что является одним из мотивов запуска миссии.

Российский МИД в лице директора департамента европейских проблем Владислава Масленникова считает, что деятельность НАТО в Арктике, включая миссию «Арктический часовой», является провокацией. Он также заявлял, что НАТО готовится к возможному конфликту с Россией, рассматривая её как наиболее значительную и прямую угрозу.

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