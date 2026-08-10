В МИД РФ рассказали про подготовку НАТО к наступательным операциям в Арктике

НАТО стремится к наращиванию своего военного присутствия в Арктике и отрабатывает наступательные сценарии в условиях холодного климата. Об этом заявил глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников

Фото: Министерство иностранных дел России Глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников

Фото: Министерство иностранных дел России

«(Миссия “Арктический часовой”.— “Ъ”) направлена на сдерживание нашей страны в высоких широтах и наращивание военного присутствия блока в этом регионе»,— сообщил дипломат «Известиям».

Миссия «Арктический часовой» была запущена в феврале этого года. Согласно заявлению штаба НАТО, миссия нацелена на усиление присутствия альянса в Арктике и запустили ее в том числе ради того, чтобы не дать осуществиться планам президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Америке.