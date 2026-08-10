Футбольная ассоциация Японии заподозрила в подкупе судей на матчах Южной Кореи

Футбольная ассоциация Японии (JFA) начала расследование в отношении четырех судей, которые, как утверждается, получали сексуальные услуги от Футбольной ассоциации Южной Кореи (KFA). Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Kyodo News.

По данным следствия, двое из четырех японских арбитров матча третьего отборочного раунда чемпионата мира между Южной Кореей и Кувейтом, состоявшегося в 2012 году, посещали массажные салоны за счет KFA. Южная Корея выиграла тот матч со счетом 2:0 и обеспечила себе выход в следующий раунд. В JFA заявили о намерении обнародовать результаты расследования.

В конце прошлой недели южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что KFA оплачивала сексуальные развлечения примерно десяти иностранным арбитрам во время международных матчей, проходивших в стране в 2011–2012 годах. Организация использовала корпоративные кредитные карты для оплаты посещений массажных салонов и заведений для взрослых в Сеуле, Ульсане и других городах.

Согласно аудиторскому отчету Министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи за 2016 год, речь идет о семи матчах: три из них проходили в рамках отбора на чемпионат мира и Олимпийские игры, а еще четыре были товарищескими. В ответ на эти обвинения KFA уже принесла извинения, признав факты нарушений.

Эрнест Филипповский