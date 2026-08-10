WSJ: Трамп допускал сделку с Ираном без ядерного соглашения

Президент США Дональд Трамп допускал завершение конфликта с Ираном без заключения ядерного соглашения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Luis M. Alvarez / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Luis M. Alvarez / AP

По данным издания, в частных беседах с советниками Дональд Трамп утверждал, что одно лишь возобновление судоходства в Ормузском проливе он тоже сможет представить как победу. Свой отказ от полноценного ядерного соглашения он объяснял тем, что Иран не успеет восстановить программу до конца его президентского срока: три ключевых атомных объекта были уничтожены в прошлом году, а угроза новых ударов послужит достаточным фактором сдерживания. На позицию Белого дома также влияют приближающиеся промежуточные выборы и высокие цены на бензин в США, пишет WSJ.

Однако в итоге иранская сторона потребовала от США выплаты миллиардных репараций, размораживания активов, снятия морской блокады и вывода американских войск из региона. Вчера глава МИД Ирана говорил, что Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока США не выполнят поставленные условия. Эксперты, опрошенные WSJ, отмечают, что Иран пользуется стремлением Дональда Трампа как можно скорее объявить о победе и намеренно затягивает переговоры.