WSJ: Трамп допускал сделку с Ираном без ядерного соглашения
Президент США Дональд Трамп допускал завершение конфликта с Ираном без заключения ядерного соглашения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Luis M. Alvarez / AP
По данным издания, в частных беседах с советниками Дональд Трамп утверждал, что одно лишь возобновление судоходства в Ормузском проливе он тоже сможет представить как победу. Свой отказ от полноценного ядерного соглашения он объяснял тем, что Иран не успеет восстановить программу до конца его президентского срока: три ключевых атомных объекта были уничтожены в прошлом году, а угроза новых ударов послужит достаточным фактором сдерживания. На позицию Белого дома также влияют приближающиеся промежуточные выборы и высокие цены на бензин в США, пишет WSJ.
Однако в итоге иранская сторона потребовала от США выплаты миллиардных репараций, размораживания активов, снятия морской блокады и вывода американских войск из региона. Вчера глава МИД Ирана говорил, что Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока США не выполнят поставленные условия. Эксперты, опрошенные WSJ, отмечают, что Иран пользуется стремлением Дональда Трампа как можно скорее объявить о победе и намеренно затягивает переговоры.
В апреле 2026 года Дональд Трамп допустил завершение войны с Ираном без достижения мирных договоренностей, уточнив, что США уйдут из региона, когда убедятся, что Тегеран лишен возможности создавать ядерное оружие. Тогда же он заявил, что разблокирование Ормузского пролива больше не является приоритетом для США, поскольку они им не пользуются, и предложил заинтересованным странам самостоятельно восстановить судоходство. Однако уже в марте 2026 года советники президента призывали его сформулировать план вывода американских войск из Ирана, полагая, что длительная война негативно повлияет на консервативный электорат и перспективы республиканцев на промежуточных выборах из-за роста цен на нефть.
В феврале 2026 года администрация Дональда Трампа обсуждала план захвата иранских танкеров для усиления давления на Тегеран и склонения его к ядерной сделке, однако опасалась роста цен на нефть и ответной реакции Ирана. Тогда же состоялись переговоры Ирана и США при посредничестве Омана, на которых Тегеран обозначил приоритетом снятие или ослабление санкций. В январе 2026 года чиновники Белого дома призывали Дональда Трампа к дипломатическому урегулированию ситуации в Иране, рассматривая предложение Ирана о возобновлении переговоров по ядерной программе.
В августе 2026 года Дональд Трамп утверждал, что иранская сторона "умоляет" США о переговорах, но публично отрицает контакты, в то время как Иран заявил, что сейчас обсуждает судоходство в Ормузском проливе с Оманом. В июле 2026 года Иран и Оман вели переговоры о возможном соглашении по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, что могло бы создать условия для мирных переговоров между США и Ираном.