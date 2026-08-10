Positive Technologies: доля финансовых потерь банков от кибератак выросла до 18%

По итогам первого полугодия этого года доля атак на финансовый сектор с использованием вредоносного программного обеспечения сократилась на 22 процентного пункта (п. п.) относительно аналогичного периода 2025 года и составила 64%. Доля социальной инженерии также уменьшилась — на 9 п. п., до 55%. Это следует из данных Positive Technologies (с ними ознакомился “Ъ”). Злоумышленники стали реже использовать и уязвимости. В первом полугодии этого года такие атаки почти не наблюдались, тогда как в прошлом году на них приходилось 50%. Атаки могли идти по разным направлениям, поэтому суммарные данные по их долям превышают 100%.

По словам руководителя направления аналитических исследований Positive Technologies Ирины Зиновкиной, на первый план выходит подход living off the land, когда вместо классического вредоноса используются легитимные средства администрирования, а также атаки через доверенные связи, в частности подрядчиков.

Изменились и цели атак. Доля утечек конфиденциальной информации сократилась на 35 п. п., до 36%, тогда как нарушение основной деятельности увеличилось на 9 п. п., до 45%, а также прямые финансовые потери выросли на 11 п. п., до 18%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хакеры встраиваются в бизнес-процессы».