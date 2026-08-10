В правительстве обсуждают налоговые послабления для МСП за внедрение ИИ

Бизнес предложил правительству и Минцифры ввести налоговые льготы для малых и средних предприятий (МСП) за внедрение российского ИИ. Среди предложений — уменьшение налога на приобретение или удаленный доступ к ИИ-решениям и субсидия разработчику на поставленное ИИ-решение для МСП в размере цены продукта. Предложения участники отрасли обсуждают совместно с Минцифры в рабочих группах в рамках работы над подзаконными актами к недавно принятому ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта».

Предлагаемый механизм предполагает предоставление налоговых льгот субъектам МСП при покупке российского ПО из реестра Минцифры с ИИ-функциональностью или при получении доступа к ИИ-сервисам. Компании смогут уменьшить налог на прибыль или налог по УСН (упрощенная система налогообложения) на сумму закупленного решения.

Еще одной мерой поддержки может стать субсидирование покупки отечественных ИИ-решений. В этом случае скидку на приобретение решения для МСП будет предоставлять сам разработчик, а государство компенсирует ему выпадающие доходы.

«Меры поддержки отечественных ИИ-решений прорабатываются с участием бизнеса. Говорить о конкретных решениях пока преждевременно»,— сообщили в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Подробнее — в материале «Ъ» «Льготный интеллект».