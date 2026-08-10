Продлен механизм подтверждения статуса отечественного фармпроизводителя

Правительство продлило до 1 декабря срок действия существующего механизма подтверждения статуса российской продукции, который необходим для получения преференций при госзакупках. Соответствующее постановление кабмина опубликовано 6 августа на портале правовой информации.

Сейчас для получения статуса отечественного производителя предприятию необходимо зарегистрировать свой продукт в реестре российской промышленной продукции (РРПП), который ведет Минпромторг. Компании при подаче заявок для включения в этот реестр должны получить от Торгово-промышленной палаты сертификат происхождения СТ-1, подтверждающий, что товар полностью произведен или существенно переработан в РФ или в одной из стран СНГ.

Однако с 1 июля 2026 года, согласно ранее принятому правительством решению, этот порядок перестал распространяться на лекарственные препараты. Фармпроизводители перед подачей заявления для включения в реестр должны были начать предоставлять документ о всех стадиях технологического процесса производства препарата.

В итоге, как следует из опубликованного постановления, до 1 декабря этого года производители, как и раньше, смогут подтверждать статус своей продукции сертификатом СТ-1. Источник “Ъ” на фармрынке отмечает, что вопрос о том, успеет ли Минпромторг подготовить к этой дате всю необходимую документацию для запуска нового механизма подтверждения страны происхождения лекарств, остается открытым.

Подробнее — в материале «Ъ» «Препаратам сохранят национальность».