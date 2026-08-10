Июльские реальные расходы населения заметно выросли по сравнению с прошлогодними

Среднедневной объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ в июле, снизился на 3,4% к уровню второго квартала (с учетом сезонности), сообщил регулятор в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков». При этом в отраслях, ориентированных на потребительский спрос, платежи выросли на 1,5% (в основном благодаря финансовым услугам, страхованию и операциям с недвижимостью). В годовом выражении в июле платежи компаниям потребительских секторов увеличились на 5,6%, тогда как в целом они, напротив, сократились — на 1,1%.

Финансовые потоки ЦБ отражают поступления средств компаниям. Что касается расходов домохозяйств, то актуальные оценки «Сбериндекса» и Альфа-банка зафиксировали рост потребительских трат в июле на 5,9% и 6,5% соответственно (в годовом выражении и с учетом инфляции).

Эксперты «Сбериндекса» связывают июльское увеличение расходов прежде всего с тратами на продовольственные товары. В Альфа-банке также отмечают более сильную, чем обычно, динамику физических объемов покупки продовольствия, допуская, что население формировало запасы базовых товаров из-за осложнения логистики. Впрочем, в годовом выражении быстрее всего по-прежнему растут расходы на непродовольственные товары — на 9,1% (с учетом инфляции) против 3,2% в продовольственном сегменте и 0,9% в платных услугах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потребители не сбавляют обороты».