Россиянка Самсонова не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA в Торонто

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана в матче 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Торонто. Самсонова проиграла со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. Самсонова один раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Рыбакиной — 11 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.

В следующий раз Рыбакина встретится с победительницей матча между канадской теннисисткой Лейлой Фернандес и представительницей Японии Наоми Осакой. Титул чемпиона на турнире принесет победительнице 1000 рейтинговых очков и чек на сумму более $1 млн.