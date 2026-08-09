Мирлинд Даку дважды в одни ворота не попадает

В центральном матче третьего тура чемпионата России по футболу «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» — 1:2. Хозяевам не помог даже нападающий Мирлинд Даку, дебютировавший в составе красно-белых во втором тайме. Фактически исход встречи решился к 11-й минуте, когда были забиты все три гола. Благодаря этой победе «Краснодар» возглавил турнирную таблицу с девятью очками, ведь с шестью баллами остался не только «Спартак», но и «Зенит», который сенсационно уступил дома «Родине» — 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

К матчу с «Краснодаром» «Спартак» получил мощное усиление, успев завершить трансфер одного из лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) Мирлинда Даку, который наколотил 35 голов за три предыдущих чемпионата. Причем и в этом сезоне албанский нападающий уже показал, что он в полном порядке, забив за «Рубин» в первом и втором турах. Даку поразил и ворота «Краснодара» на старте нынешнего первенства. И хотя у него не было возможности толком сыграться с новыми партнерами на тренировках, актуальная форма форварда вполне позволяла сразу использовать его в стартовом составе.

Тем не менее главный тренер «Спартака» Хуан Карседо предпочел начать матч с Манфредом Угальде на острие. При этом в команде Мурада Мусаева по-прежнему отсутствовал ее лучший бомбардир Джон Кордоба, да и Хуан Боселли, будь он здоров, ей бы явно не помешал. Правда, у кубанцев нашлась альтернатива Кордобе в лице Никиты Кривцова, который трижды отличился в двух турах. Но ему не удалось еще даже потрогать мяч, как Угальде уже открыл счет на второй минуте. Маркиньос выполнил передачу в штрафную площадь, и костариканец эффектно пробил в касание, опередив центрального защитника Жубала. К тому же этот удар застиг врасплох голкипера Станислава Агкацева, который мог отразить его.

Однако гости молниеносно среагировали на неприятную ситуацию и через три минуты восстановили равенство. Кривцов с Дугласом Аугусто доставили мяч в штрафную на левого защитника Лукаса Оласу, и уругваец с довольно острого угла низом положил его от штанги в ворота. Теперь претензии можно было предъявить и вратарю хозяев Александру Максименко, который тоже действовал не лучшим образом. А на 11-й минуте он еще не справился с ударом Жуана Батши из-за штрафной, хотя и анголец, конечно, здорово врезал верхом в дальний угол, несмотря на попытку Наиля Умярова его заблокировать. Так «Краснодар» превратил 0:1 в 2:1.

Только после этого команды немного притормозили и перестали забивать. Тем более что «Спартаку» понадобилась пауза, чтобы осмыслить происходящее.

Слишком уж легко и быстро он пропустил два гола, да и дальше чувствовал себя как-то неуверенно при игре в обороне. Только в конце первого тайма красно-белые нащупали свой футбол, но кубанцы разрушали все их комбинации, а когда не уследили за подключением опорника Умярова, тот с очередной отменной передачи в исполнении Маркиньоса попал головой точно в Агкацева.

Не то чтобы Угальде до перерыва выглядел плохо — ему все-таки было очень сложно бодаться с габаритными центрбеками Витором Торменой и Жубалом. Так что напрашивался выход на поле Даку, а Карседо выпустил Кристофера Мартинса, неожиданно заменив главного дирижера атак Эсекьеля Барко. Аргентинец действительно играл далеко не так хорошо, как обычно, и, судя по всему, испытывал проблемы со здоровьем. Без Барко функции плеймейкера старался чаще брать на себя Жедсон Фернандеш, и Угальде оттягивался назад, чтобы участвовать в подыгрыше. Однако все равно красно-белым его не хватало. Матч проходил по сценарию Мусаева, а Александр Черников едва не увеличил преимущество гостей, зарядив под перекладину из-за штрафной. Максименко выручил. Да и Дуглас чуть ранее достаточно опасно бил на стандарте.

На 68-й минуте появился Даку, причем вместо центрального защитника Срджана Бабича, а не Угальде. Костариканец потом тоже покинул поле, уступив место Данилу Пруцеву, но у хозяев по-прежнему почти ничего не получалось.

А когда на 82-й минуте у Жедсона получился шикарный удар после скидки Мартинса, кубанцев спасла штанга. Даку же они стерегли особенно внимательно, поэтому, когда к нему отскочил мяч после подачи с фланга, Кевин Ленини и Жубал вдвоем встали перед ним и не дали забить. Потом Даку все же мог отметить дебют голом, перевисев оппонентов в эпизоде с навесом Маркиньоса, но ударил головой в руки Агкацеву. А еще Мартинс упустил неплохой момент.

Вообще в концовке москвичи заметно прибавили и были близки к тому, чтобы отыграться. В итоге им не хватило не только Барко, но и фарта. Да и Даку оказался не волшебником. Многие эксперты считают, что его трансфер поможет «Спартаку» подняться на новый уровень и побороться за чемпионство, а пока на первое место в премьер-лиге с девятью очками поднялся «Краснодар». У красно-белых осталось шесть баллов.

«Зенит» дома принимал дебютирующую в РПЛ «Родину», которая на старте чемпионата потерпела два увесистых поражения с семью пропущенными мячами.

Зато на днях московская команда ярко стартовала в Кубке России, разгромив «Рубин» — 5:0. Впрочем, это еще не говорило о том, что команда Хуана Диаса готова тягаться с петербуржцами, которые ранее одержали две крупные победы с общей разницей 8:0. Сейчас они вообще поставили в пару к Александру Соболеву второго профильного нападающего — Фелипе Аугусто, атакуя сдвоенным центром. Москвичи продержались до 23-й минуты, а потом под прессингом ошиблись недалеко от собственной штрафной, и Максим Глушенков безжалостно их за это наказал. Сам перехватил мяч, головой пробросил его себе на ход, воспользовавшись тем, что Фелипе отвлек центрального защитника, и перекинул голкипера Сергея Волкова. С учетом хет-трика в матче с «Оренбургом» Глушенков забил четвертый гол в текущем чемпионате.

Но в целом первый тайм для «Родины» сложился неплохо, и больше она не пропустила, а во втором и вовсе заставила фаворита обороняться. Более того, гости перевернули игру. В течение шести минут вышедший на замену Артур Гарибян сделал дубль, когда сначала головой переправил мяч в сетку после подачи Станислава Бессмертного, а затем разыграл и завершил двухходовку с Солтмурадом Бакаевым. Хозяева, мягко говоря, не ожидали такого развития событий и никак не могли сломить сопротивление молодого столичного клуба, которому еще повезло, когда Вильмар Барриос промахнулся головой по пустым воротам. «Родина» выстояла и, победив 2:1, преподнесла первую большую сенсацию этого чемпионата.

Первую победу добыло московское «Динамо», которое с трудом одолело дома махачкалинских одноклубников — 3:1. На 77-й минуте цели достиг удар Тимофея Маринкина, а на 79-й Дмитрий Скопинцев закрепил успех. Гости отквитали один гол усилиями Гамида Агаларова, но на 93-й минуте Антон Миранчук окончательно закрыл матч. Двумя результативными передачами отметился Виктор Окишор, который особенно красиво ассистировал Миранчуку, когда обвел вратаря и выложил мяч ему на пустые ворота. С четырьмя очками бело-голубые переместились в середину турнирной таблицы.

Александр Ильин