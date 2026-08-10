Аналитики спрогнозировали рост рынка ИИ в РФ до 830 млрд рублей к 2030 году

По данным аналитического агентства AIANA, российский ИИ-рынок за 2025 год вырос на 29,7%, до 316,1 млрд руб. При этом за два года его объем удвоился, пишут авторы исследования. «За средним темпом прячется смена фаз — деньги, которые вчера уходили в закупку оборудования, сегодня уходят в аренду мощностей и во внедрение»,— отмечают они.

По базовому прогнозу, рынок к 2030 году достигнет 830 млрд руб. при «сохранении высокой ключевой ставки и текущего уровня геополитических рисков». По оптимистичному сценарию объем рынка к 2030 году составит 1,12 трлн руб. при «опережающем снижении ключевой ставки, ослаблении геополитических рисков, формировании собственной технологической базы и выходе отечественных решений за пределы внутреннего контура».

Тем не менее по консервативному сценарию рынок вырастет только до 582 млрд руб. при росте ключевой ставки, усилении санкций, «ограничении доступа к зарубежным вычислительным ресурсам, инфраструктуре и моделям, а также растущих издержках», из-за которых повышаются цены на конечные решения, снижается спрос на ИИ-услуги, а также замедляется внедрение и «консервируется технологическое отставание». «В пятилетней перспективе инфраструктура под ИИ будет переходить в облака, рынок начнет консолидироваться, и мы увидим настоящих технологических гигантов в искусственном интеллекте»,— прогнозирует основатель AIANA Данила Егоров.

Подробнее — в материале «Ум набил карманы».