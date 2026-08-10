Ум набил карманы

По базовому сценарию отечественный ИИ-рынок вырастет до 830 млрд руб. к 2030 году, по консервативному — всего до 582 млрд руб., прогнозируют в аналитическом агентстве AIANA. По итогам 2025 года российский рынок искусственного интеллекта вырос на 29,7%, до 316,1 млрд руб., крупнейшим сегментом стало ИИ-оборудование, ключевым потребителем — бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным аналитического агентства AIANA, российский ИИ-рынок за 2025 год вырос на 29,7%, до 316,1 млрд руб. При этом за два года его объем удвоился, пишут авторы исследования. «За средним темпом прячется смена фаз — деньги, которые вчера уходили в закупку оборудования, сегодня уходят в аренду мощностей и во внедрение»,— отмечают они.

Аналитики AIANA посчитали, что сейчас на рынке представлено 883 компании, из которых большинство — 386 — поставляют готовые ИИ-продукты под конечную задачу. При этом на них приходится только 22,6% выручки.

Самый крупный сегмент рынка по выручке — ИИ-оборудование (31,1%), 148 компаний (см. инфографику). При этом основным клиентом ИИ-компаний, пишут авторы исследования, является B2B-сектор — на него приходится 71,9% выручки компаний, еще 15,6% — на частных клиентов и еще 12,5% — на государственных заказчиков.

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По базовому прогнозу, рынок к 2030 году достигнет 830 млрд руб. при «сохранении высокой ключевой ставки и текущего уровня геополитических рисков». По оптимистичному сценарию объем рынка к 2030 году составит 1,12 трлн руб. при «опережающем снижении ключевой ставки, ослаблении геополитических рисков, формировании собственной технологической базы и выходе отечественных решений за пределы внутреннего контура».

Тем не менее по консервативному сценарию рынок вырастет только до 582 млрд руб. при росте ключевой ставки, усилении санкций, «ограничении доступа к зарубежным вычислительным ресурсам, инфраструктуре и моделям, а также растущих издержках», из-за которых повышаются цены на конечные решения, снижается спрос на ИИ-услуги, а также замедляется внедрение и «консервируется технологическое отставание». «В пятилетней перспективе инфраструктура под ИИ будет переходить в облака, рынок начнет консолидироваться, и мы увидим настоящих технологических гигантов в искусственном интеллекте»,— прогнозирует основатель AIANA Данила Егоров.

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Рынок смещается от развития самих моделей к прикладным решениям на их основе, прежде всего ИИ-агентам и виртуальным сотрудникам, считает директор по продуктам MWS AI (входит МТС Web Services) Максим Волошин. «Главным сдерживающим фактором станет дефицит компетенций. Дополнительные ограничения связаны с доступом к вычислительной инфраструктуре и капиталу. Санкции усложняют доступ к технологиям, а небольшой по сравнению с США венчурный рынок ограничивает возможности новых команд привлекать инвестиции и быстро масштабироваться»,— добавляет он. «Одним из самых перспективных направлений становится агентизация бизнес-процессов. В отличие от чат-ботов и ассистентов, ИИ-агент способен самостоятельно достигать цели, планируя и выполняя последовательность задач»,— говорит директор центра технологического бизнеса Сбербанка Андрей Кутуков. В «Яндексе» отказались от комментариев.

«Сегодня именно крупный бизнес обладает одновременно тремя необходимыми ресурсами: деньгами, данными и масштабом процессов, на котором инвестиции в ИИ могут окупаться»,— объясняет партнер инвестиционно-технологической компании Zarya Ventures Александр Пономарев. По его словам, для частного потребителя ситуация другая: «На фоне слабого роста экономики и высокой стоимости денег российский B2C-рынок значительно чувствительнее к цене. Пользователь готов активно пользоваться ИИ, но хуже готов отдельно за него платить».

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Российский рынок искусственного интеллекта вряд ли сможет в ближайшие годы занять заметную долю в глобальном масштабе, считает партнер технологической практики «ТеДо» Максим Иванов. «Это обусловлено в первую очередь геополитическими факторами. Однако локально российский ИИ-рынок может стать полностью суверенным и заметным в ключевых промышленных и корпоративных решениях»,— отмечает он. По одним из последних данных, объем мирового рынка ИИ в 2025 году составил около $254,5 млрд по оценке Statista.

Алексей Жабин