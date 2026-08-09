Трамп: мы ведем переговоры с Ираном «вполсилы»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Ираном «вполсилы». Белый дом пока наблюдает за развитием ситуации, сообщил господин Трамп в интервью Axios.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

«Мы ведем с ними переговоры лишь вполсилы. Мы просто наблюдаем за Ираном с его огромной инфляцией и за тем, что у них нет денег», — сообщил американский президент. По его словам, Иран находится «в очень плохом экономическом положении» и не имеет денег на содержание своих войск. Кризис усугубила блокада иранских портов ВМС США, отметил президент.

«Все уладится. Всегда все улаживается. Это как шахматная партия», — прокомментировал президент Трамп взаимные обвинения США и Ирана. Он также отметил, что американцы меньше ощущают последствия войны, поскольку цена на нефть упала примерно до $75 за баррель.

Неназванные американские чиновники сообщили Axios, что около недели назад Дональд Трамп склонялся к возобновлению крупных боевых действий против Ирана. Однако советники убедили его в необходимости деэскалации. Вчера вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон и Тегеран достигли определенного прогресса в переговорах за последние несколько дней.