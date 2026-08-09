Трамп: мы ведем переговоры с Ираном «вполсилы»
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Ираном «вполсилы». Белый дом пока наблюдает за развитием ситуации, сообщил господин Трамп в интервью Axios.
Фото: Alex Brandon / AP
«Мы ведем с ними переговоры лишь вполсилы. Мы просто наблюдаем за Ираном с его огромной инфляцией и за тем, что у них нет денег», — сообщил американский президент. По его словам, Иран находится «в очень плохом экономическом положении» и не имеет денег на содержание своих войск. Кризис усугубила блокада иранских портов ВМС США, отметил президент.
«Все уладится. Всегда все улаживается. Это как шахматная партия», — прокомментировал президент Трамп взаимные обвинения США и Ирана. Он также отметил, что американцы меньше ощущают последствия войны, поскольку цена на нефть упала примерно до $75 за баррель.
Неназванные американские чиновники сообщили Axios, что около недели назад Дональд Трамп склонялся к возобновлению крупных боевых действий против Ирана. Однако советники убедили его в необходимости деэскалации. Вчера вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон и Тегеран достигли определенного прогресса в переговорах за последние несколько дней.
3 августа 2026 года Президент США Дональд Трамп заявил, что его устроит либо сделка с Ираном, либо его полная капитуляция, отметив, что американская сторона контролирует Ормузский пролив. Накануне Трамп сообщал о возобновлении переговоров с Ираном и заключении сделки, за которой должно последовать соглашение по денуклеаризации.
В июле 2026 года Дональд Трамп также заявлял, что США ведут «очень дружественные переговоры» с Тегераном, и подчеркивал, что диалог не возобновился бы без ударов по территории Ирана. Он пригрозил возобновить мощные военные операции, если текущие переговоры окажутся неэффективными.
Ранее, 19 мая 2026 года, Президент США Дональд Трамп сообщал, что возобновление американских ударов по Ирану было отложено по просьбе стран Персидского залива, поскольку сейчас ведутся «серьезные переговоры». Тогда американский лидер отметил, что США готовы к новому «натиску» на Исламскую Республику, если дипломатические усилия не принесут результатов, и подчеркивал, что проект сделки предполагает полный отказ Ирана от ядерного оружия. 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, после чего начались 60-дневные переговоры по вопросу накопленных обогащенных ядерных материалов в Иране.