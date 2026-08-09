Участники книжного рынка приостанавливают продажу продукции на Wildberries

Участники книжного рынка — как крупные издательства, так и независимые — приостанавливают продажу продукции на Wildberries, рассказали три источника “Ъ” в издательских домах. “Ъ” известно о семи таких случаях. Например, издательство «Бумкнига» в своем Telegram-канале сообщило о такой мере: «Приостанавливаем поставки в маркетплейсы. Самый лучший способ купить наши книги — пойти в независимый книжный магазин или оформить заказ у нас на сайте». В «Альпаке» также рассказали, что продолжают работу, но с некоторыми изменениями. «Предзаказов на Wildberries в обозримом будущем ждать не стоит. Если кто-то хочет поддержать и купить что-нибудь из нашего ассортимента — переходите в основные магазины издательства и на Ozon»,— отмечали в издательстве «Альпака». Один из крупнейших участников книжного рынка — «Эксмо» — «до сих пор ведет подсчет ущерба после удара по складам», сообщил гендиректор компании Евгений Капьев 6 августа в ходе онлайн-конференции об итогах первого полугодия. «Мы переходим на поставку со своих складов в первую очередь — модель FBS, это для нас приоритет. Естественно, это увеличивает затраты»,— уточнил топ-менеджер.

В «Кион Строки» (МТС) подтвердили, что фиксируют отдельные случаи, когда независимые издательства временно приостанавливают работу с маркетплейсами — в первую очередь на фоне пересмотра условий по хранению и продвижению товаров. Одновременно часть издателей перераспределяет продажи в пользу собственных складов и альтернативных каналов дистрибуции. В «Альпине» отказались от комментариев, в «Росмэне» не ответили “Ъ”.

В RWB (Wildberries & Russ) “Ъ” сообщили, что продавцы стали гибче подходить к работе с моделями продаж, включая и тех селлеров, которые продают книги. К примеру, партнеры стали подключаться к модели продаж FBS — продажи со склада продавцов. «По ней мы уже снизили стоимость отгрузки товаров в ПВЗ и дали возможность отгружать их на иной сортировочный центр на территории России, а не на ближайший».

Подробнее — в материале «До прочтения бы не сжечь».