Из-за долгой засухи в Германии на поверхности рек показались «камни голода»

В результате снижения уровня воды в реках немецкой Саксонии на поверхность рек вышли так называемые «камни голода», сообщает Der Spiegel. На них указаны даты прошлых засух и периодов низкого уровня воды.

В русле обмелевшей реки Эльба в районе Оберпост города Пирна обнаружили камень с более чем 20 отметками засушливых лет, самая старая из них относится к 1707 году, отмечается в публикации. Одну из отметок при этом высекли в 2018 году.

По данным государственного центра по борьбе с наводнениями, уровень воды в Эльбе в районе Пирны уже некоторое время держится значительно ниже одного метра. В Дрездене он составляет 54 см. Уровень воды снизился также в Мульде, Белой Эльстере, Шпрее и других реках.

Этим летом европейские страны, включая Германию и Францию, накрыла рекордная жара. Из-за недостатка осадков многие реки, включая Дунай, обмелели до аномально низких значений. Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума.