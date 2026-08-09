Два бывших игрока НБА — Энес Кантер Фридом и Ройс Уайт — попали в заголовки крупнейших мировых СМИ. Первым, 7 августа выступил Энес Кантер Фридом, у которого за плечами 11 сезонов в сильнейшей лиге мира. Он заявил, что выставит свою кандидатуру на драфт WNBA. По его словам, после изучения правил женской лиги он пришел к выводу, что имеет на это полное право.

На следующий день примеру Кантера Фридома последовал Ройс Уайт. У него послужной список скромнее — в НБА он сыграл всего три матча. Но зато сейчас он претендует на место сенатора США от Миннесоты. Господин Уайт отметил, что он женщина. «Я трансгендерный человек (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ. – Ъ), я женщина. Временами идентифицирую себя как профессиональную баскетболистку. Так что я заявлюсь на драфт WNBA-2027,— заявил он.— Думаю, я буду неудержим. Во мне 203 см роста, 120 кг веса, у меня огромные руки, я буду доминировать». Отвечая на вопрос о том, намерен ли он посещать женскую раздевалку, господин Уайт ответил: «Разумеется. Я не хочу быть жертвой дискриминации. Я требую равноправия. Я молодой, чернокожий, надеюсь, будущий сенатор США, который хотел бы получить шанс участвовать в соревнованиях в качестве иногда идентифицирующего себя как трансгендерная женщина спортсмена». Ну а чтобы влиться в коллектив, Ройс Уайт пообещал носить парик.

По словам Уйата, есть только один способ удержать его от участия в драфте: лига должна заявить, что «в WNBA точно не могут играть те, у кого имеется пара тестикул». В противном случае он пойдет до конца.

Вообще-то в коллективном договоре WNBA есть пункт, гласящий, что в турнире могут играть только женщины. Но определения понятия «женщина» (составители правил, вероятно, и подумать не могли, что таковое может потребоваться) там нет.

Подробнее — в материале «Мужчины включаются в женские игры».