«Зенит» проиграл дебютанту РПЛ «Родине» со счетом 1:2

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли со счетом 1:2 московской «Родине» в матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги. Для клуба из Санкт-Петербурга нынешнее поражение — первое в нынешнем сезоне.

Счет открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков на 23-й минуте. На 59-й и 65-й минутах встречи голы забил нападающий «Родины» Артур Гарибян.

Матч прошел на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Ранее «Зенит» выиграл два матча в РПЛ и одну встречу — в Кубке страны. Для дебютанта РПЛ «Родины» победа над «Зенитом» стала первой в премьер-лиге. До этого она проиграла московскому «Спартаку» со счетом 0:3 и уступила «Ростову» со счетом 2:4.