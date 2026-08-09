Владелец пораженного ВСУ турецкого сухогруза готовит иск в МУС против Украины

Владелец турецкого сухогруза Mv Reyhan Sari, при атаке ВСУ на который погиб человек, готовится подать иск против Украины в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщило турецкое издание HaberDenizde.

Участие в иске примут также 15 членов экипажа атакованного судна. От имени турецкой стороны его подает юридическая фирма Memiolu Kurun. Истцы утверждают, что нападение Украины на гражданское торговое судно было преднамеренным и имело целью убийство мирных граждан. Кроме того, ВСУ, по словам заявителей, использовали кассетные боеприпасы с бронебойными свойствами. В иске утверждается, что такие действия можно квалифицировать как преступления против человечности.

Компания T&O Shipping приобрела судно Reyhan Sari в 2023 году, оно было зарегистрировано в Турции. 23 июля нагруженный углем сухогруз поразил беспилотник в Черном море. Судно шло из российского порта Тамань в турецкий Трабзон. При атаке погиб работник машинного отделения, еще трое членов экипажа пострадали. Сухогруз смог своим ходом дойти до порта назначения.