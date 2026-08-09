Владелец пораженного ВСУ турецкого сухогруза готовит иск в МУС против Украины
Владелец турецкого сухогруза Mv Reyhan Sari, при атаке ВСУ на который погиб человек, готовится подать иск против Украины в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщило турецкое издание HaberDenizde.
Участие в иске примут также 15 членов экипажа атакованного судна. От имени турецкой стороны его подает юридическая фирма Memiolu Kurun. Истцы утверждают, что нападение Украины на гражданское торговое судно было преднамеренным и имело целью убийство мирных граждан. Кроме того, ВСУ, по словам заявителей, использовали кассетные боеприпасы с бронебойными свойствами. В иске утверждается, что такие действия можно квалифицировать как преступления против человечности.
Компания T&O Shipping приобрела судно Reyhan Sari в 2023 году, оно было зарегистрировано в Турции. 23 июля нагруженный углем сухогруз поразил беспилотник в Черном море. Судно шло из российского порта Тамань в турецкий Трабзон. При атаке погиб работник машинного отделения, еще трое членов экипажа пострадали. Сухогруз смог своим ходом дойти до порта назначения.
23 июля 2026 года турецкий сухогруз Mv Reyhan Sari, шедший из российского порта Тамань в турецкий Трабзон с грузом угля, подвергся атаке беспилотника в Черном море. В результате инцидента погиб один член экипажа и двое пострадали, но судно смогло своим ходом дойти до порта Самсун. Местные СМИ опубликовали кадры удара по судну, снятые беспилотником, а из сопровождающей видео инфографики следует, что им управляли операторы ВСУ.
Помимо этого случая, 3 августа 2026 года в Черном море у Новороссийска был атакован турецкий сухогруз Nadezhda, который ходил под флагом Камеруна и принадлежал турецкой компании. На его борту находились 22 члена экипажа, 13 из которых были гражданами Турции; судно получило серьезные повреждения палубы, грузовых трюмов и машинного отделения, а его капитан Ялчин Шахин заявил об атаке украинскими беспилотниками. 7 августа 2026 года российские военные нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря восточнее Одессы, заявив, что судно использовалось для перевозки вооружения в интересах Вооруженных сил Украины.