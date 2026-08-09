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Владелец пораженного ВСУ турецкого сухогруза готовит иск в МУС против Украины

Владелец турецкого сухогруза Mv Reyhan Sari, при атаке ВСУ на который погиб человек, готовится подать иск против Украины в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщило турецкое издание HaberDenizde.

Участие в иске примут также 15 членов экипажа атакованного судна. От имени турецкой стороны его подает юридическая фирма Memiolu Kurun. Истцы утверждают, что нападение Украины на гражданское торговое судно было преднамеренным и имело целью убийство мирных граждан. Кроме того, ВСУ, по словам заявителей, использовали кассетные боеприпасы с бронебойными свойствами. В иске утверждается, что такие действия можно квалифицировать как преступления против человечности.

Компания T&O Shipping приобрела судно Reyhan Sari в 2023 году, оно было зарегистрировано в Турции. 23 июля нагруженный углем сухогруз поразил беспилотник в Черном море. Судно шло из российского порта Тамань в турецкий Трабзон. При атаке погиб работник машинного отделения, еще трое членов экипажа пострадали. Сухогруз смог своим ходом дойти до порта назначения.

Составлено ИИ-Ассистентъ

23 июля 2026 года турецкий сухогруз Mv Reyhan Sari, шедший из российского порта Тамань в турецкий Трабзон с грузом угля, подвергся атаке беспилотника в Черном море. В результате инцидента погиб один член экипажа и двое пострадали, но судно смогло своим ходом дойти до порта Самсун. Местные СМИ опубликовали кадры удара по судну, снятые беспилотником, а из сопровождающей видео инфографики следует, что им управляли операторы ВСУ.

Помимо этого случая, 3 августа 2026 года в Черном море у Новороссийска был атакован турецкий сухогруз Nadezhda, который ходил под флагом Камеруна и принадлежал турецкой компании. На его борту находились 22 члена экипажа, 13 из которых были гражданами Турции; судно получило серьезные повреждения палубы, грузовых трюмов и машинного отделения, а его капитан Ялчин Шахин заявил об атаке украинскими беспилотниками. 7 августа 2026 года российские военные нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря восточнее Одессы, заявив, что судно использовалось для перевозки вооружения в интересах Вооруженных сил Украины.

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