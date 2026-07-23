В Черном море БПЛА атаковал шедший из Тамани турецкий сухогруз с углем

В Черном море атаке беспилотника подвергся сухогруз Mv Reyhan Sari под флагом Турции. По данным турецких СМИ, в момент атаки судно с грузом угля шло из российского порта Тамань в турецкий Трабзон. Первые сообщения о нападении на судно появились в турецкой прессе 22 июля.

Судовладелец — T&O Shipping Co. Ltd. — сообщил, что погиб один член экипажа, двое пострадали. Сухогруз получил повреждения, но смог своим ходом дойти до порта Самсун. Раненых моряков доставили на сушу вертолетом.

Сегодня местные СМИ опубликовали кадры удара по судну, снятые самим БПЛА. Из сопровождающей видео инфографики следует, что дроном управляли операторы ВСУ.

IHA сообщает, что раненых моряков сегодня перевезли в больницу Трабзона. Появились данные о погибшем — это 54-летний работник машинного отделения.