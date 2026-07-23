В Черном море БПЛА атаковал шедший из Тамани турецкий сухогруз с углем
В Черном море атаке беспилотника подвергся сухогруз Mv Reyhan Sari под флагом Турции. По данным турецких СМИ, в момент атаки судно с грузом угля шло из российского порта Тамань в турецкий Трабзон. Первые сообщения о нападении на судно появились в турецкой прессе 22 июля.
Судовладелец — T&O Shipping Co. Ltd. — сообщил, что погиб один член экипажа, двое пострадали. Сухогруз получил повреждения, но смог своим ходом дойти до порта Самсун. Раненых моряков доставили на сушу вертолетом.
Сегодня местные СМИ опубликовали кадры удара по судну, снятые самим БПЛА. Из сопровождающей видео инфографики следует, что дроном управляли операторы ВСУ.
IHA сообщает, что раненых моряков сегодня перевезли в больницу Трабзона. Появились данные о погибшем — это 54-летний работник машинного отделения.
Инцидент с турецким сухогрузом в Черном море не является единичным случаем. До этого, 13 января 2026 года, два нефтяных танкера, Delta Harmony и Matilda, также подверглись атаке беспилотников возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Тогда на одном из судов началось возгорание, которое было потушено без жертв среди экипажа. Также ранее, по данным за конец ноября — начало декабря 2025 года, в Черном море уже были атакованы три танкера: Kairos и Virat — у турецкого побережья, а третий, Midvolga 2, шел из России в Грузию с продовольствием. Ответственность за удары по Kairos и Virat взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.
Заместитель главы МИД России Михаил Галузин 5 июня 2026 года, комментируя атаки БПЛА на грузовые суда в Азовском море, указывал, что нападения мирные гражданские суда также происходят в акватории Черного и Средиземного морей и связывал их с "известной страной" (предположительно, Украиной). В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 декабря 2025 года призвал прекратить подобные атаки, угрожающие безопасности судоходства, и предостерег обе стороны конфликта.