Полицию обяжут помогать соцслужбам искать родственников детей-сирот

МВД опубликовало 7 августа проект поправок к законам «О полиции» и «Об опеке и попечительстве». В нем предлагается обязать полицейских помогать органам опеки и попечительства по их запросу в установлении местонахождения родственников детей, оставшихся без попечения родителей.

Поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском, подчеркивает МВД. Любая оперативно-разыскная деятельность связана с использованием «специальных методов», объясняет министерство, эта процедура применяется в отношении преступников и других лиц с «девиантным поведением».

Законопроект даст органам опеки дополнительные инструменты для того, чтобы оставить ребенка в семье, отмечает директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Родство передадут по полицейской линии».