Полицию обяжут помогать соцслужбам искать родственников детей-сирот
МВД опубликовало 7 августа проект поправок к законам «О полиции» и «Об опеке и попечительстве». В нем предлагается обязать полицейских помогать органам опеки и попечительства по их запросу в установлении местонахождения родственников детей, оставшихся без попечения родителей.
Поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском, подчеркивает МВД. Любая оперативно-разыскная деятельность связана с использованием «специальных методов», объясняет министерство, эта процедура применяется в отношении преступников и других лиц с «девиантным поведением».
Законопроект даст органам опеки дополнительные инструменты для того, чтобы оставить ребенка в семье, отмечает директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.
Подробнее — в материале «Ъ» «Родство передадут по полицейской линии».
В 2025 году, по данным Минпросвещения, в России насчитывалось 317 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 22 тысячи являлись социальными сиротами, то есть имели живых родителей, лишенных прав. Взаимодействие органов опеки с ОВД в некоторых регионах уже происходит в формате служб экстренного реагирования, выезжающих в кризисные семьи для решения вопроса о передаче ребенка родственникам или помещении его в учреждение. Например, в Тюмени такая служба функционирует более десяти лет, что позволяет многим детям избежать временного размещения в сиротских учреждениях.