Литовский завод «Еврохима» приостановил работу из-за высоких цен на серу

Литовский завод «Еврохима» по производству фосфорных удобрений Lifosa мощностью 1 млн тонн в год приостановил выпуск продукции, сообщило агентство Argus. Предприятие производит моноаммонийфосфат (MAP), диаммонийфосфат (DAP), фосфорную и серную кислоту. С мая 2022 года завод находится под контролем временного администратора. “Ъ” направил запрос в «Еврохим».

Последний раз завод уходил на простой в 2023 году из-за санкций, которые осложнили управление предприятием и обеспечение его сырьем. Тогда в профсоюзе Lifosa убытки от остановки оценивали в €3 млн в месяц. Возобновил работу завод спустя год, в июне 2024 года.

«Еврохим» — один из крупнейших мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Основатель компании — Андрей Мельниченко (Forbes оценивает состояние бизнесмена и его семьи в $20,4 млрд, что соответствует восьмому месту в российском рейтинге). Ведет добычу сырья и производство удобрений на предприятиях в России, Казахстане, Бельгии, Литве, Китае, Бразилии.

Сейчас, отмечает Argus, приостановка производства на Lifosa может быть связана с высокими ценами на сырье. В первую очередь речь идет о сере, примерно 80% которой направляется на переработку в серную кислоту для использования в производстве фосфорных удобрений.

В последние два года в мире наметился серьезный дефицит серы, который обострился из-за блокады Ормузского пролива и прекращения поставок с Ближнего Востока, на страны которого приходилось почти 50% глобального экспорта. Кроме того, по решению правительства поставки серы за рубеж остановила Россия. Сейчас эмбарго действует до конца года. Дополнительное давление на мировой рынок оказали ограничения Китая на экспорт серной кислоты.

Подробнее — в материале «Удобрения оказались в серной зоне».