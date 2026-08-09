Литовский завод «Еврохима» приостановил работу из-за высоких цен на серу
Литовский завод «Еврохима» по производству фосфорных удобрений Lifosa мощностью 1 млн тонн в год приостановил выпуск продукции, сообщило агентство Argus. Предприятие производит моноаммонийфосфат (MAP), диаммонийфосфат (DAP), фосфорную и серную кислоту. С мая 2022 года завод находится под контролем временного администратора. “Ъ” направил запрос в «Еврохим».
Последний раз завод уходил на простой в 2023 году из-за санкций, которые осложнили управление предприятием и обеспечение его сырьем. Тогда в профсоюзе Lifosa убытки от остановки оценивали в €3 млн в месяц. Возобновил работу завод спустя год, в июне 2024 года.
«Еврохим» — один из крупнейших мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Основатель компании — Андрей Мельниченко (Forbes оценивает состояние бизнесмена и его семьи в $20,4 млрд, что соответствует восьмому месту в российском рейтинге). Ведет добычу сырья и производство удобрений на предприятиях в России, Казахстане, Бельгии, Литве, Китае, Бразилии.
Сейчас, отмечает Argus, приостановка производства на Lifosa может быть связана с высокими ценами на сырье. В первую очередь речь идет о сере, примерно 80% которой направляется на переработку в серную кислоту для использования в производстве фосфорных удобрений.
В последние два года в мире наметился серьезный дефицит серы, который обострился из-за блокады Ормузского пролива и прекращения поставок с Ближнего Востока, на страны которого приходилось почти 50% глобального экспорта. Кроме того, по решению правительства поставки серы за рубеж остановила Россия. Сейчас эмбарго действует до конца года. Дополнительное давление на мировой рынок оказали ограничения Китая на экспорт серной кислоты.
Подробнее — в материале «Удобрения оказались в серной зоне».
В ноябре 2025 года суд ЕС постановил, что санкции, введённые в отношении основателя компании Андрея Мельниченко, не распространяются на «Еврохим». Это решение было принято после иска бизнесмена об отмене ограничений, что дало компании шанс улучшить свои позиции в Европе. Швейцарская EuroChem Group AG, головная структура «Еврохима», сообщила, что средства трастов Linetrust и Firstline Trust, управляющих акциями EuroChem Group AG, не заморожены.
Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС в марте 2022 года и покинул советы директоров своих компаний, но из-за непрозрачных правил регулирования деятельность «Еврохима» была приостановлена, а активы заморожены. Например, завод компании в бельгийском Антверпене был остановлен в марте 2022 года, и только в 2024 году правительство Литвы сняло ограничения с завода Lifosa после завершения собственной экспертизы.
В марте 2026 года российские производители удобрений обратились к правительству с предложением установить временный потолок цен на серу, которая резко подорожала из-за дефицита предложения. Письмо в феврале направила Российская ассоциация производителей удобрений в адрес вице-премьера Дмитрия Патрушева, чтобы сохранить устойчивую работу отрасли.