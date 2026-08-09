Удобрения оказались в серной зоне

Рекордные цены на серу — сырье для производства фосфорных удобрений — заставили литовский завод «Еврохима» Lifosa мощностью 1 млн тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Литовский завод «Еврохима» по производству фосфорных удобрений Lifosa мощностью 1 млн тонн в год приостановил выпуск продукции, сообщило агентство Argus. Предприятие производит моноаммонийфосфат (MAP), диаммонийфосфат (DAP), фосфорную и серную кислоту. С мая 2022 года завод находится под контролем временного администратора. “Ъ” направил запрос в «Еврохим».

Последний раз завод уходил на простой в 2023 году из-за санкций, которые осложнили управление предприятием и обеспечение его сырьем. Тогда в профсоюзе Lifosa убытки от остановки оценивали в €3 млн в месяц. Возобновил работу завод спустя год, в июне 2024 года.

«Еврохим» — один из крупнейших мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Основатель компании — Андрей Мельниченко (Forbes оценивает состояние бизнесмена и его семьи в $20,4 млрд, что соответствует восьмому месту в российском рейтинге). Ведет добычу сырья и производство удобрений на предприятиях в России, Казахстане, Бельгии, Литве, Китае, Бразилии.

Сейчас, отмечает Argus, приостановка производства на Lifosa может быть связана с высокими ценами на сырье. В первую очередь речь идет о сере, примерно 80% которой направляется на переработку в серную кислоту для использования в производстве фосфорных удобрений.

В последние два года в мире наметился серьезный дефицит серы, который обострился из-за блокады Ормузского пролива и прекращения поставок с Ближнего Востока, на страны которого приходилось почти 50% глобального экспорта. Кроме того, по решению правительства поставки серы за рубеж остановила Россия. Сейчас эмбарго действует до конца года. Дополнительное давление на мировой рынок оказали ограничения Китая на экспорт серной кислоты.

Нехватка серы привела к рекордному росту цен на нее. К концу июля котировки составляли от $800 до $1 тыс. за тонну. Наиболее высоко котировки поднимались в Китае — до $1300 за тонну. Как указывали в S&P Global, при ценах на серу свыше $800 за тонну заводы фосфорных удобрений могут стать нерентабельными.

Американская Mosaic сократила выпуск фосфатов в Бразилии и США, после того как резкий рост стоимости сырья негативно повлиял на прибыль. На 50% производство сократила марокканская OCP. Канадская Nutrien, как сообщали в S&P Global, указывала на глобальное снижение загрузки мощностей по добыче фосфатов из-за удорожания серы и другого сырья. В Itafos отмечали, что соотношение стоимости серы к цене DAP еще весной превысило 130%, достигнув «беспрецедентных» уровней.

Рост затрат на сырье стал драйвером повышения котировок фосфорных удобрений. Цены на них на мировом рынке в марте-апреле выросли на 27% и до сих пор удерживаются на уровне выше $800 за тонну. Выпадение с рынка объемов литовского предприятия привело к дальнейшему росту котировок. Как отмечают в Argus, на новостях о приостановке производства Lifosa поставщики подняли цены на DAP по всей Европе в последнюю неделю июля. Но, указывают в агентстве, спрос в регионе остается низким.

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов полагает, что в краткосрочной перспективе ограничение поставок серы в мире не вызовет массовых остановок производства, но приведет к удорожанию себестоимости и сжатию рентабельности химических предприятий. Однако, полагает эксперт, если высокие цены на серу закрепятся надолго, отдельные заводы могут принять решения о снижении загрузки. При этом компании уже начинают пересматривать контрактные условия и искать альтернативные источники поставок, что может частично сгладить эффект в среднесрочной перспективе, говорит аналитик. Участники рынка считают, что фундаментально решить проблему с поставками серы и ростом цен на нее может только нормализация поставок с Ближнего Востока.

Ольга Мордюшенко