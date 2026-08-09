СПБ Биржа планирует запустить торги производными на заблокированные акции

СПБ Биржа может запустить собственные торги производными инструментами на заблокированные в РФ иностранные акции. По оценке экспертов, это позволит избежать большого дисконта, который возникает между ценой бумаги на российском рынке и ее стоимостью на иностранных площадках.

Однако купленные бумаги по-прежнему не будут свободно обращаться за пределами России, так что такой инструмент подойдет лишь инвесторам, делающим ставку на снятие санкций. В СПБ Бирже сообщили “Ъ”, что «комментировать детали проекта пока преждевременно».

Подробнее — в материале «Ъ» «Иностранным бумагам подбирают инструмент».