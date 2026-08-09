Власти Венгрии могут отказаться от сотрудничества с «Росатомом»

Аудит проекта АЭС «Пакш-2» еще не завершен, но промежуточные результаты, с точки зрения венгерских властей, неудовлетворительны. Об этом в конце недели заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. «Проверка все еще продолжается. Я пока не получил ее окончательных результатов, только промежуточные, и они не слишком обнадеживают,— сказал он на брифинге в Будапеште (тут и далее его цитаты по "РИА Новости").— Если посмотреть, когда объект должен был быть построен, на каком этапе он находится сейчас, насколько выросла его стоимость и какие сроки завершения теперь называются, картина не обнадеживает».

О проведении аудита договоренностей с «Росатомом» по АЭС «Пакш-2» новое венгерское правительство заявило вскоре после прихода к власти в мае. Это был один из первых шагов Петера Мадьяра в рамках обещанной им «деорбанизации» — проверки и возможного пересмотра всех ключевых договоренностей, достигнутых при его предшественнике Викторе Орбане.

Отвечая в пятницу на вопрос, возможна ли замена «Росатома» как генподрядчика по проекту АЭС «Пакш-2», новый премьер заявил, что сначала нужно дождаться результатов аудита, но рассматриваются все варианты. «Необходимо дождаться завершения всех проверок: финансовой, энергетической, связанной с безопасностью и других... Пока нет результатов проверки, безответственно рассуждать о том, кто именно (будет строить станцию.— “Ъ”). Впрочем, я уже отвечал на этот вопрос: разумеется, рассматриваются все варианты». В июле он уже говорил, что по итогам аудита переговоры по АЭС могут быть начаты «с другими международными партнерами».

Подробнее — в материале «Атомной станции ставят блок».