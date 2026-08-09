Россияне взяли серебро на чемпионате Европы по пятиборью в смешанной эстафете

Российские спортсмены Яна Соловьева и Андрей Бобров завоевали серебряные медали на чемпионате Европы по пятиборью в смешанной эстафете.

Представители России получили 1442 балла. Первое место досталось спортсменам из Венгрии Михаю Колежару и Бланке Гузи (1444 балла). Бронзовыми призерами стали британские пентатлонисты Росс Чарльтон и Эмма Уитакер (1432).

Чемпионат проходит в Стамбуле и завершается сегодня. Члены взрослой сборной России по пятиборью впервые за последние пять лет принимают участие в соревнованиях под национальным флагом. Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял ограничения в отношении россиян после соответствующего решения Международного олимпийского комитета (МОК), принятого 7 июля.