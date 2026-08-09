Стали известны победители 34-го кинофестиваля «Окно в Европу»
В Выборге завершил работу 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Лучшим фильмом жюри во главе с Павлом Лунгиным выбрало полнометражный режиссерский дебют Антона Нефедова «За нашим домом сад». В конкурсе анимационного кино победила лента «Сила трения» Анны Любимцевой, а документального — «Большой друг» Олеси Епишиной. Фаворитом кинокритиков стал мистический триллер Влада Малахова «Темные мысли».
Драма «За нашим домом сад» была отобрана в конкурс «Окна в Европу» еще в 2024 году, но к началу фестиваля без объяснения причин исчезла из программы, так что ее возвращение в Выборг само по себе стало событием. Соавтором сценария фильма выступил Александр Родионов, родной племянник Александра Миндадзе и один из создателей «Театра.doc».
Подробнее — в материале «Ъ» «Сад — это другие».
Драма «За нашим домом сад» Антона Нефедова, получившая главный приз 34-го фестиваля «Окно в Европу», рассказывает о жизни обычной русской семьи в Грозном в 1994 году перед началом военных действий. Действие фильма происходит в последние мгновения перед катастрофой, показывая бытовые сцены и предчувствие скорого конца мирной жизни. Соавтором сценария фильма выступил Александр Родионов, который является племянником Александра Миндадзе и одним из создателей «Театра.doc». Влияние творчества Александра Миндадзе и полудокументального театра, одним из создателей которого был Александр Родионов, ощущается в картине Антона Нефедова. Это проявляется в необычной речи персонажей и постановке мизансцен, которые могут быть ближе к театральной сцене, чем к киноэкрану. Премьера фильма «За нашим домом сад» должна была состояться на фестивале «Окно в Европу» ещё два года назад, но добрался фильм до неё только в 2026 году. Сам 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходил в Выборге с 4 по 9 августа 2026 года и включал в себя почти 100 игровых, документальных и анимационных фильмов в конкурсных и внеконкурсных программах.