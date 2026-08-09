Стали известны победители 34-го кинофестиваля «Окно в Европу»

В Выборге завершил работу 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Лучшим фильмом жюри во главе с Павлом Лунгиным выбрало полнометражный режиссерский дебют Антона Нефедова «За нашим домом сад». В конкурсе анимационного кино победила лента «Сила трения» Анны Любимцевой, а документального — «Большой друг» Олеси Епишиной. Фаворитом кинокритиков стал мистический триллер Влада Малахова «Темные мысли».

Драма «За нашим домом сад» была отобрана в конкурс «Окна в Европу» еще в 2024 году, но к началу фестиваля без объяснения причин исчезла из программы, так что ее возвращение в Выборг само по себе стало событием. Соавтором сценария фильма выступил Александр Родионов, родной племянник Александра Миндадзе и один из создателей «Театра.doc».

Подробнее — в материале «Ъ» «Сад — это другие».