Сад — это другие

В Выборге завершил работу 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Лучшим фильмом жюри во главе с Павлом Лунгиным выбрало полнометражный режиссерский дебют Антона Нефедова «За нашим домом сад». В конкурсе анимационного кино победила лента «Сила трения» Анны Любимцевой, а документального — «Большой друг» Олеси Епишиной. Фаворитом кинокритиков стал мистический триллер Влада Малахова «Темные мысли». Итоги фестиваля комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фильм-победитель фестиваля «За нашим домом сад» рассказывает о семье на пороге войны

Фото: Кинокомпания Пассажир Фильм-победитель фестиваля «За нашим домом сад» рассказывает о семье на пороге войны

Фото: Кинокомпания Пассажир

Драма «За нашим домом сад» была отобрана в конкурс «Окна в Европу» еще в 2024 году, но к началу фестиваля без объяснения причин исчезла из программы, так что ее возвращение в Выборг само по себе стало событием.

Картина ловит последние мгновения перед катастрофой: обычная русская семья — мальчик Митя (Савелий Кудряшов), его мама (Надежда Михалкова), бабушка (Марина Игнатова) и дедушка (Владимир Шульга) — живет в Грозном 1994 года, организует поминки прабабушки, варит борщ, спорит по бытовым мелочам. Дети играют в заросшем саду, мама бегает на свидание к одноногому чеченцу (Гурам Баблишвили), бабушка ее за это упрекает. А по стене их пока еще родного дома уже ползет трещина, и в воздухе разлито предчувствие скорого конца этого маленького мирка.

Соавтором сценария фильма выступил Александр Родионов, родной племянник Александра Миндадзе и один из создателей «Театра.doc».

Влияние творчества дяди и полудокументального театра ощущается в фильме — в необычной речи персонажей, в постановке мизансцен, которые, пожалуй, уместнее смотрелись бы на сцене, чем на экране. Это создает труднопреодолимую дистанцию между зрителями и героями, чья жизнь как будто отделена от зала непроницаемой стеклянной стеной.

Так что главный приз фестиваля можно считать не столько высокой оценкой мастерства, сколько наградой за смелость высказаться на все еще неудобную тему чеченской войны.

Награду президента фестиваля за режиссуру получил Виталий Суслин, представивший в конкурсе фильм «Благоустройство». Как всегда у этого автора, действие картины разворачивается в небольшом городе N, а ее героями в этот раз стали водитель мусоровоза (Сергей Степанченко) и его взрослый сын (Иван Василевский), который стесняется отца и его не самой благоуханной профессии. По ходу фильма его настигнет осознание, как несправедлив и немилосерден он был к родителю, но, увы, будет уже поздно.

Этот полный провинциальной меланхолии фильм снят в обычном для Суслина стиле, однако складывается впечатление, что форма в нем заменила содержание. На месте все знакомые по прошлым картинам режиссера типажи и их немудрящие взаимоотношения, но интонация благостного умиления этой тихой незаметной жизнью кажется подуставшей и довольно неискренней, хотя, судя по полученному призу, еще способна кого-то зацепить.

Особого упоминания жюри с формулировкой «За смелость» удостоился фильм Никиты Миклушова «Времена любви» о, как модно сейчас говорить, токсичных отношениях молодой пары. В ленте действительно откровенно обсуждают секс, измены, запрещенные вещества и даже ругаются матом, запиканным на показе, но на этом ее достоинства, если считать их таковыми, заканчиваются.

Спецприз «За яркий дебют» получила картина Владимира Захаренко «На краю детства» о 15-летней девочке (Агния Воробьева) в блокадном Ленинграде, которая становится почтальоном: сначала — чтобы выжить, а по мере выполнения нелегкой работы — чтобы стать вестником надежды для измученных жителей замерзающего и голодающего города. Как и в случае с фильмом-победителем, масштаб темы здесь оказывается больше авторского высказывания. Но все же режиссеру удается привнести в изрядно заезженный жанр фильма о Великой Отечественной что-то свое.

Еще один спецприз — «За поэтическое воплощение знаковой литературы» — получила экранизация повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире», снятая Сергеем Осипьяном.

А «За чувство юмора» жюри отметило комедию Юлии Трифоновой «Как пережить брак» на вечные темы: «дочки-матери», «зятья-тещи». Этот же фильм логично занял первое место в конкурсе «Выборгский счет», победителя которого определяют зрители.