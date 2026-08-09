Регулятор приостановил лицензию татарстанского дистрибутора алкоголя «Премьер»

Росалкогольтабакконтроль (РАТК) 5 августа 2026 года приостановил лицензию на закупку, хранение и реализацию алкоголя у дистрибутора «Премьер» из Татарстана. Копия соответствующего заключения регулятора есть у “Ъ”. В материалах дела сказано, что в рамках внеплановой проверки зафиксировано нарушение, а именно оборот алкогольной продукции, не учтенной в ЕГАИС. В РАТК подтвердили “Ъ” приостановку лицензии. Она будет недействительной до решения суда о ее аннулировании, пояснили в службе. В «Премьере» на запрос “Ъ” не ответили.

«Премьер», созданный в 2002 году, считается в Татарстане крупным поставщиком алкогольной продукции. Как следует из ЕГРЮЛ, 97,5% долей бизнеса — у ООО «Магистраль», находящейся в процессе ликвидации. По 1,32% принадлежит Эмилю Данилову и Рустему Давлетгараеву. По собственный данным, компания занимает более 30% алкогольного рынка Татарстана. Среди клиентов более 4 тыс. торговых объектов, в том числе сети «Пятерочка», «Магнит», «Ашан», «Метро», «Лента», «Спар», «Перекресток», «Бристоль». Партнерами компании являются такие производители, как «Алвиса», «Альянс 1892», Ladoga, Novabev Group и другие. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка компании выросла на 0,1%, до 5,8 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 11,2%, до 653,5 млн руб.

Подробнее — в материале «В Татарстане приостановили треть спиртного».