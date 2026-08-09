В Татарстане приостановили треть спиртного

Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию у крупного татарского дистрибутора алкоголя «Премьер». Во время внеплановой проверки регулятор обнаружил у компании продукцию, не учтенную в системе ЕГАИС, что считается серьезным нарушением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Росалкогольтабакконтроль (РАТК) 5 августа 2026 года приостановил лицензию на закупку, хранение и реализацию алкоголя у дистрибутора «Премьер» из Татарстана. Копия соответствующего заключения регулятора есть у “Ъ”. В материалах дела сказано, что в рамках внеплановой проверки зафиксировано нарушение, а именно оборот алкогольной продукции, не учтенной в ЕГАИС. В РАТК подтвердили “Ъ” приостановку лицензии. Она будет недействительной до решения суда о ее аннулировании, пояснили в службе. В «Премьере» на запрос “Ъ” не ответили.

«Премьер», созданный в 2002 году, считается в Татарстане крупным поставщиком алкогольной продукции. Как следует из ЕГРЮЛ, 97,5% долей бизнеса — у ООО «Магистраль», находящейся в процессе ликвидации. По 1,32% принадлежит Эмилю Данилову и Рустему Давлетгараеву. По собственный данным, компания занимает более 30% алкогольного рынка Татарстана. Среди клиентов более 4 тыс. торговых объектов, в том числе сети «Пятерочка», «Магнит», «Ашан», «Метро», «Лента», «Спар», «Перекресток», «Бристоль». Партнерами компании являются такие производители, как «Алвиса», «Альянс 1892», Ladoga, Novabev Group и другие. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка компании выросла на 0,1%, до 5,8 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 11,2%, до 653,5 млн руб.

Приостановка алкогольной лицензии означает фактическую заморозку деятельности компании, поясняет директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. До ее восстановления дистрибутор не может ни закупать, ни реализовывать алкогольную продукцию. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что последствия нарушений, каков бы ни был их размер — несколько бутылок или гораздо большие объемы, создадут компании серьезные проблемы. Могут сорваться действующие контракты и обязательства перед контрагентами, за этим последуют штрафы за несвоевременную оплату или срыв поставок, а также увеличение кассового разрыва из-за отсутствия отгрузок, поясняет эксперт.

Приостановка лицензии часто может привести к закрытию бизнеса в целом, так как почти вся деятельность дистрибуторов строится на торговле алкоголем, предупреждает эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук. Также это создает и репутационные риски, добавляет он.

Обращение в суд в таких обстоятельствах господин Гладыщук называет стандартным явлением. По его словам, пока суд будет рассматривать дело, дистрибутор может обратиться за обеспечительными мерами, которые дадут возможность какое-то время работать.

По оценке Александра Липилина, для восстановления лицензии может потребоваться несколько дней или несколько месяцев — все зависит от размера нарушения. Например, с 9 апреля 2026 года РАТК приостановил лицензию ЗАО «Игристые вина», крупного производителя из Санкт-Петербурга, выпускающего вино «Лев Голицынъ». По мнению регулятора, продукция компании не соответствует ГОСТу. Возобновить работу предприятию удалось только 6 июля.

В случае с «Премьером» продукция, не учтенная в ЕГАИС, подлежит изъятию, говорит Сергей Гладыщук. По его словам, также лицензия будет отозвана почти наверняка и ее будет практически невозможно восстановить. Теоретически через суд можно попробовать сделать временное восстановление, а если не получится, придется получать новую, рассуждает он. Как указано в заключении РАТК, текущая лицензия у «Премьера» оформлена с 2024 по 2029 год.

С 1 января 2026 года стоимость лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции доходит до 1,5 млн руб. По данным РАКТ, в январе—июне 2026 года розничные продажи алкоголя в России составили 438,74 млн декалитров, уменьшившись на 0,2% год к году.

Владимир Комаров