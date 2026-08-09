Вучич ответил на критику после визита Зеленского в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что визит президента Украины ничем не навредил стране. Накануне Владимир Зеленский встретился с сербским коллегой в Белграде. После переговоров политики провели совместную пресс-конференцию. Оппозиционные сербские силы раскритиковали действия властей страны.

По словам господина Вучича, сербская оппозиция не слушала заявлений его и господина Зеленского, «им было важно опубликовать фото и сказать, что мы перешли на другую сторону».

«Что мы потеряли с приездом Зеленского? Ничего!» — заявил Александр Вучич журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что служит только Сербии и ни одной другой стране.

Вчера на пресс-конференции господин Вучич выразил сомнения в скором завершении конфликта на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Официальный визит предвыборного характера».