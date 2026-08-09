Вучич ответил на критику после визита Зеленского в Сербию
Вучич: Сербия не потеряла ничего из-за визита Зеленского в Белград
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что визит президента Украины ничем не навредил стране. Накануне Владимир Зеленский встретился с сербским коллегой в Белграде. После переговоров политики провели совместную пресс-конференцию. Оппозиционные сербские силы раскритиковали действия властей страны.
По словам господина Вучича, сербская оппозиция не слушала заявлений его и господина Зеленского, «им было важно опубликовать фото и сказать, что мы перешли на другую сторону».
«Что мы потеряли с приездом Зеленского? Ничего!» — заявил Александр Вучич журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что служит только Сербии и ни одной другой стране.
Вчера на пресс-конференции господин Вучич выразил сомнения в скором завершении конфликта на Украине.
Подробнее — в материале «Ъ» «Официальный визит предвыборного характера».
Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил Сербию с официальным визитом 8 августа 2026 года, тогда как ранее в июле того же года Александр Вучич уже встречался с ним на саммите Украина-Юго-Восточная Европа в Киеве. Этот визит расценивается сербскими экспертами как часть избирательной кампании президента Александра Вучича, который стремится заручиться поддержкой Запада на предстоящих досрочных выборах, используя «украинскую карту». В ходе переговоров было подписано только соглашение о взаимопонимании в области сельского хозяйства, при этом вопросы военного сотрудничества, по словам Вучича, не обсуждались. На встрече с Зеленским Вучич заявил о поддержке Сербией территориальной целостности Украины и ее евроинтеграции, пообещав всяческую помощь в процессе вступления в Евросоюз. При этом Сербия остается единственной страной среди кандидатов на вступление в ЕС, которая не присоединилась к антироссийским санкциям, несмотря на давление со стороны Запада.