Футболисты московского «Динамо» одержали первую победу в сезоне РПЛ

Футболисты московского «Динамо» одержали первую победу в текущем розыгрыше чемпионата России, обыграв на домашнем стадионе со счетом 3:1 махачкалинское «Динамо».

На 77-й минуте Тимофей Маринкин вывел хозяев вперед, через две минуты Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество столичного клуба. Гамид Агаларов сократил разницу в счете на 81-й минуте, однако Антон Миранчук забил решающий гол уже в добавленное время (90+3).

Столичное «Динамо» набрало четыре очка и поднялось на восьмое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда занимает пятую позицию с шестью очками.

Следующие матчи обе команды проведут 16 августа в гостях: московское «Динамо» сыграет против петербургского «Зенита», а махачкалинцы встретятся с самарскими «Крыльями Советов».