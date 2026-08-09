European Aquatics готова вернуть россиянам флаг и гимн
Европейская федерация плавания (European Aquatics) готова допустить российских спортсменов на турниры с флагом и гимном в случае соответствующего разрешения со стороны стран—хозяек соревнований. Об этом ТАСС заявил глава European Aquatics Антониу Силва.
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
«Решение о возвращении флага и гимна было принято Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics.— “Ъ”). Вопрос в том, как мы можем его воплотить в жизнь? Ряд европейских правительств разрешает российским и белорусскими спортсменам участвовать только в нейтральном статусе. Это, например, случай Франции. Поэтому мы попросили отложить вопрос до завершения чемпионата Европы. Если национальные правительства разрешат, все спортсмены будут участвовать без ограничений»,— сказал господин Силва.
13 апреля World Aquatics сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до турниров с флагом и гимном. 1 мая European Aquatics запросила отсрочку по вопросу участия россиян и белорусов с флагом и гимном. На текущем чемпионате Европы в Париже россияне выступают без национальной символики.
Антониу Силва также заметил, что у России сохраняется возможность провести чемпионат Европы в 2028 году. Казань должна была принять первенство еще в 2024 году, но после начала событий на Украине в 2022-м чемпионат был перенесен в Белград. Но теперь речь идет о том, чтобы столица Татарстана приняла турнир в 2028 году. «Надо оценить контекст, поговорить со всеми заинтересованными сторонами. Этим мы займемся в ближайшие дни»,— сказал господин Силва.
В августе 2026 года European Aquatics, как и World Aquatics, выразила готовность допускать российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном. Однако это возможно лишь при условии одобрения со стороны стран-хозяек соревнований, как, например, произошло с Францией, где на чемпионате Европы 2026 года россияне выступают в нейтральном статусе.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла санкции с российских спортсменов 13 апреля 2026 года, допустив их до соревнований с флагом и гимном. В феврале 2026 года European Aquatics допустила российских юниоров к турнирам под своей эгидой с национальной символикой. Ранее, 27 ноября 2025 года, Международная федерация дзюдо (IJF) стала первой структурой, отвечающей за олимпийский вид спорта, отменившей обязательный нейтральный статус для российских спортсменов.