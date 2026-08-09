European Aquatics готова вернуть россиянам флаг и гимн

Европейская федерация плавания (European Aquatics) готова допустить российских спортсменов на турниры с флагом и гимном в случае соответствующего разрешения со стороны стран—хозяек соревнований. Об этом ТАСС заявил глава European Aquatics Антониу Силва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Решение о возвращении флага и гимна было принято Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics.— “Ъ”). Вопрос в том, как мы можем его воплотить в жизнь? Ряд европейских правительств разрешает российским и белорусскими спортсменам участвовать только в нейтральном статусе. Это, например, случай Франции. Поэтому мы попросили отложить вопрос до завершения чемпионата Европы. Если национальные правительства разрешат, все спортсмены будут участвовать без ограничений»,— сказал господин Силва.

13 апреля World Aquatics сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до турниров с флагом и гимном. 1 мая European Aquatics запросила отсрочку по вопросу участия россиян и белорусов с флагом и гимном. На текущем чемпионате Европы в Париже россияне выступают без национальной символики.

Антониу Силва также заметил, что у России сохраняется возможность провести чемпионат Европы в 2028 году. Казань должна была принять первенство еще в 2024 году, но после начала событий на Украине в 2022-м чемпионат был перенесен в Белград. Но теперь речь идет о том, чтобы столица Татарстана приняла турнир в 2028 году. «Надо оценить контекст, поговорить со всеми заинтересованными сторонами. Этим мы займемся в ближайшие дни»,— сказал господин Силва.

Арнольд Кабанов