European Aquatics заявила о праве России провести чемпионат Европы 2028 года

Глава Европейской федерации плавания (European Aquatics) Антониу Силва заявил о праве России на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году.

«Надо оценить контекст, поговорить со всеми заинтересованными сторонами, Федерацией водных видов спорта России, европейской федерацией, правительством Татарстана, — заявил ТАСС господин Силва. — Этим мы займемся в ближайшие дни».

После переговоров вопрос обсудит бюро European Aquatics и примет решение.

Антониу Силва также сообщил, что European Aquatics готова допускать спортсменов из России на турниры под своей эгидой с флагом и гимном, если такое решение одобрят страны-хозяйки соревнований. «Спортсмены не должны никоим образом быть наказанными за участие их стран в конфликтах», — отметил господин Силва.

13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкции со спортсменов из России и Белоруссии, допустив их до турниров с флагом и гимном. Франция, где в августе пройдет чемпионат Европы по плаванию, запретила спортсменам участвовать с российской символикой. Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов отмечал, что с European Aquatics ведутся переговоры о проведении в Казани чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году.