European Aquatics заявила о праве России провести чемпионат Европы 2028 года
Глава Европейской федерации плавания (European Aquatics) Антониу Силва заявил о праве России на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году.
«Надо оценить контекст, поговорить со всеми заинтересованными сторонами, Федерацией водных видов спорта России, европейской федерацией, правительством Татарстана, — заявил ТАСС господин Силва. — Этим мы займемся в ближайшие дни».
После переговоров вопрос обсудит бюро European Aquatics и примет решение.
Антониу Силва также сообщил, что European Aquatics готова допускать спортсменов из России на турниры под своей эгидой с флагом и гимном, если такое решение одобрят страны-хозяйки соревнований. «Спортсмены не должны никоим образом быть наказанными за участие их стран в конфликтах», — отметил господин Силва.
13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкции со спортсменов из России и Белоруссии, допустив их до турниров с флагом и гимном. Франция, где в августе пройдет чемпионат Европы по плаванию, запретила спортсменам участвовать с российской символикой. Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов отмечал, что с European Aquatics ведутся переговоры о проведении в Казани чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла ограничения с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований с национальной символикой в апреле 2026 года. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) также допустила российских юниоров к турнирам под своей эгидой с национальной символикой с февраля 2026 года.
В ноябре 2025 года World Aquatics разрешила российским ватерполистам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2026 года, сняв последние ограничения с российских спортсменов в водных видах спорта. Ранее в 2024 году глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов заявлял, что Казань может принять Чемпионат мира по водным видам спорта в 2031 году, а осенью 2025 года должно было быть принято решение о проведении Чемпионата Европы 2028 года в Казани.